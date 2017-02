Chelsea se je mučil, a na koncu le prišel do zanesljive zmage

Londončani, zanesljivo vodilna ekipa v angleški Premier League, so tekmo proti Swanseu začeli silovito in goste takoj stisnili pred vrata. Varovanci Antonia Conteja so imeli kar nekaj zelo obetavnih situacij pred gostujočim golom, a v prvih minutah svoje velike terenske premoči niso kronali z zadetkom. Valižani so se hitro otresli uvodnega pritiska in v nadaljevanju prvega polčasa so delovali precej bolj pogumno. A to je bilo le zatišje pred neurjem, saj je sledil nov nalet modrih, ki je tokrat tudi prinesel rezultatsko prednost. Po hitri akciji se je gostujočem kazenskem prostoru odlično znašel izkušeni Španec Cesc Fabregas in s strelom po tleh premagal gostujočega vratarja Lukasza Fabianskega. Fabregas je tako na najlepši možni način začinil jubilejni 300. nastop v Premier League.





Cesc Fabregas je odigral 300 tekem v Premier League. (Foto: AP)

Londončani so tudi po vodstvu še naprej napadali, gostje pa nikakor niso našli odgovor na agresivno igro gostiteljev. Chelsea je bil ves prvi polčas občutno boljši, a sta tekmeca na odmor odšla z neodločenim rezultatom. V sodnikovem podaljšku je ob prekinitvi odlično z glavo meril Fernando Llorente (1:1). Vodilna ekipa Premier League je v nadaljevanju skušala čim prej priti do novega gola in rezultatske prednosti, a je bil Swansea zelo discipliniran, dodatno samozavest pa je gostom dajal izenačujoči zadetek v končnici prvega dela. Terenska premoč je bila seveda ves čas na strani Londončanov, vendar je bilo priložnosti precej manj, kot v prvih 45 minutah. A Chelsea je bil še naprej potrpežljiv in je le dočakal svetli trenutek tudi v drugem polčasu. Pravzaprav je bil gostiteljem v veliko pomoč gostujoči vratar, ki je nerodno posredoval ob poskusu Pedra. Špančev strel je Fabianskemu "zlezel" pod roko in Londončani so slabih dvajset minut pred koncem vnovič povedli (2:1), usodo Valižanov pa je po podaji Edena Hazarda zapečatil Diego Costa, ki je tako dosegel šestnajsti gol v sezoni.



Izid:

Chelsea - Swansea 3:1 (1:1)

Fabregas 20., Pedro 72., Costa 83.; Llorente 45.