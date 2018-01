Polfinalni derbi se ni razpletel po željah nogometnih sladokuscev: Chelsea in Arsenal sta se razšla brez zadetka

V polfinalu pokala Carabao sta se udarila Arsenal in Chelsea, tekmeca, ki sta se v letošnjem letu že pomerila. Derbi 22. kroga angleškega prvenstva se je tako končal z neodločenim izidom, v drugem polčasu pa so lahko gledalci uživali v pravi nogometni poslastici s kar štirimi zadetki. Za modre sta mrežo na Emirates stadionu zatresla Marcos Alonso, z bele točke pa se je med strelce vpisal še Eden Hazard, medtem ko sta čast domačega moštva branila Jack Wilshere in Hector Bellerin, slednji je zadel za izenačenje že globoko v sodnikovem podaljšku.

Med strelce na zadnji tekmi se je po enajstmetrovki vpisal tudi Eden Hazard. (Foto: AP)

Arsenal na Stamford Bridgeu pregovorno nima sreče, topničarji so se nazadnje veselili zmage oktobra 2011, zato je vloga favorita tokrat pripadla varovancem Antonija Conteja, predvsem potem, ko je na klopi gostov obsedel zvezdnika kluba Alexis Sanchez.

Večji delež priložnost v prvem polčasu so si prislužili domači, ki so narekovali ritem igre na zelenici. Prva lepša prilika za vodstvo pa se je modrim ponudila šele v 24. minuti, ko je z natančnim strelom poskušal Victor Moses, vendar se je gostujoči čuvaj mreže David Ospina, ki je v vratih zamenjal Petra Cecha, izkazal z zanesljivo obrambo. Naslednjo lepšo priložnost pa so gledalci videli šele ob koncu prvega polčasa, ko je kolumbijski vratar znova moral posredovati po strelu z glavo Cesca Fabregasa.

Chelsea in Arsenal sta se razšla brez zmagovalca. (Foto: AP)

Drugi polčas brez pravih priložnosti

Po pokru zadetkov na prvenstveni tekmi pa se mreži na Stamford Bridgeu nista zatresli. V drugem polčasu pravih priložnosti za zadetek tako ni bilo, moštvi pa bosta napredovanje v finale iskali na tekmi na stadionu Emirates.

Chelsea - Arsenal 0:0