Chelsea do klubskega rekorda 12 zaporednih zmag, United nadaljuje niz neporaženosti

Za visoko zmago Chelseaja sta tokrat poskrbela Pedro in Eden Hazard. (Foto: AP)

Chelsea je z zmago nad Bournemouthom (3:0) tako prednost pred najbližjimi zasledovalci še povišal, potem ko drugouvrščeni Liverpool tekmo igra v torek. S tekmo več imajo modri pred Liverpoolom 9 točk prednosti, Arsenal pa je z minimalno zmago proti West Bromu (1:0) skočil na tretje mesto (tako kot redsi imajo 37 točk). Manchester United je prišel do četrte zaporedne ligaške zmage in z zmago nad Sunderlandom (3:1) vknjižil še 33. točko v letošnji sezoni.

Za klubski rekord – dvanajsto zaporedno zmago Chelseaja, ki je tokrat igral brez kaznovanih N'Gola Kanteja in Diega Coste – sta poskrbela Pedro Rodriguez in Eden Hazard. Nekdanji član Barcelone je modre popeljal v vodstvo v 24. minuti tekme, na 2:0 pa je iz enajstmetrovke povišal Eden Hazard, ki je strel z bele točke priboril sam. Zmago je globoko v sodnikovem podaljšku tekme potrdil Pedro, ki je praktično s sredine igrišča nanizal celotno obrambo Bournemoutha.

Manchester United nadaljuje z dobrimi predstavami in nizom neporaženosti v Premier Leage. Po visokem porazu proti Chelseaju 23. oktobra so rdeči vragi strnili svoje vrste in vknjižili še četrto zaporedno zmago, potem ko so v domačem Teatru sanj premagali zasedbo Sunderlanda (3:1).

Ibrahimović je bil junak tekme v Teatru sanj. Zabil je še enajsti zadetek na zadnjih desetih tekmah. (Foto: AP)

Varovance Joseja Mourinha je v vodstvo popeljal Daley Blind, ki je izkoristil podajo Zlatana Ibrahimovića, prav švedski nogometaš pa je povišal vodstvo rdečih vragov na 2:0, potem ko mu je še tretjič letos lepo podal Paul Pogba. Ibrahimović je nato poskrbel še za podajo pri zadnjem zadetku Uniteda (ta je sicer padel iz prepovedanega položaja), ko je s pravo mojstrovino mrežo gostov zatresel Henrik Mkitarjan. Armenec je po vtekanju vratarja Jordana Pickforda matiral s petko.

Arsenal se je (vsaj začasno) vrnil na tretje mesto, potem ko se je dolgo mučil z West Bromom. Topničarje je na Emiratesu odrešil Olivier Giroud, ki je obrambo nasprotnikov za nove tri točke Arsenala matiral v 86. minuti.

Mizerne rezultate v tej sezoni Premier League pa še naprej beležijo aktualni prvaki, nogometaši Leicestra. Ti so, potem ko so v pretekli sezoni senzacionalno osvojili naslov, vknjižili še deveti poraz na 18. tekmi. Za primerjavo – v pretekli sezoni so v celotni sezoni Premier League izgubili zgolj trikrat. Tokrat so pred domačimi navijači brez kaznovanega Jamieja Vardyja morali priznati premoč Evertonu (0:2). Za goste iz Liverpoola sta zadela Kevin Mirallas in Romelu Lukaku. Z zgolj 17 točkami so zdaj lisice že v nevarnem območju, kjer bi se na koncu lahko borile celo za obstanek v ligi.

Premier League, 18. krog:

Watford – Crystal Palace 1:1 (0:1)

Deeney 71./11-m, Cabaye 26.

Arsenal – West Brom 1:0 (1:0)

Giroud 86.

Burnley – Middlesbrough 1:0 (1:0)

Gray 80.

Chelsea – Bournemouth 3:0 (1:0)

Pedro 24., 90+3., Hazard 49./11-m

Leicester – Everton 0:2 (0:0)

Mirallas 51., Lukaku 90+1.

Manchester United – Sunderland 3:1 (1:0)

Blind 39., Ibrahimović 82., Mkitarjan 86.; Borini 90+1.

Swansea – West Ham 1:4 (0:1)

Llorente 89.; Ayew 13., Reid 50., Antonio 78., Carroll 90.