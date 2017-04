Chelsea na krilih Hazarda do treh točk proti Cityju, Liverpool dobil gol v zadnjih minutah in iztržil zgolj točko

(Foto: AP)

Na Stamford Bridgu so gledalci lahko uživali v obračunu 31. kroga med prvouvrščenim Chelseajem in Manchester Cityem. "Tekma s Chelseajem bo velika tekma, predvsem veliko gostovanje. Pomembno je, da se učimo s tovrstnih obračunov za prihodnje," je pred začetnim sodnikovim žvižgom povedal Pep Guardiola, ki na težkem obračunu ni mogel računati na poškodovane Gabriela Jesusa, Ilkaya Gundogana in Bacarya Sagnaja, medtem ko je na drugi strani tekmo zaradi poškodbe mišice izpustil Victor Moses. Tekmo so bolje pričeli gostje, že v 10. minuti je z lepim strelom mrežo sinje modrih zatresel Eden Hazard, lepo priložnost pa je nekaj minut za tem zapravil Cesc Fabregas, ki je zadel prečko.

Vendar pa gostje niso ostali dolžni in Thibaut Courtois se je moral pošteno potruditi, da je uspel ubraniti poskusa Davida Silve in Leroya Saneja, medtem ko je bil strel Sergia Aguera vendarle pretežka uganka za Belgijca. Argentinec je tako poskrbel za veselje gostujočih navijačev, vendar pa le to ni trajalo dolgo. Po prekršku Fernandinha je iz bele točke streljal Hazard, ki je bil uspešen šele po odbiti žogi, s čimer je modre popeljal v vodstvo. Tudi v drugem polčasu se je Guardiolina četa izkazala z nekaj lepimi akcijami, eno izmed lepših je zapravil Vincent Kompany, ki je skušal z glavo izkoristiti prosti strel, neuspešen pa je bil prav tako z glavo tudi Josh Stones. Vse do konca so bili gledalci v Londonu priče še nekaterim lepim priložnostim na obeh straneh, vendar sta poskusa Hazarda in Aguera ostala neunovčena, tako se je Chelsea lahko veselil novih treh točk, ki so jim po porazu s Crystal Palace povrnile samozavest.

(Foto: AP)

Anfield je gostil obračun med Liverpoolom in Bournemouthom, domači z dobrimi izkušnjami s preteklih dvobojev so si obetali nove tri točke, medtem ko se tudi 'češnje' niso nameravale predati brez boja. Prav posebno pozornost na igrišču so gostje morali nameniti Philippeju Coutinhu, ki sta ga od novega rekorda ločila le dva zadetka, s tema bi Brazilec postal najboljši brazilski strelec v angleški Premier League.

Mladi vezni igralec se je izkazal na tekmi proti mestnemu tekmecu Evertonu in je že pogledoval po novih izzivih, ob odsotnosti poškodovanih Sadia Maneja, Adama Lallane in Jordana Hendersona pa je bil eden izmed ključnih igralcev na zelenici. Že v začetnih minutah obračuna je sledil šok za domače navijače, saj se je v 7. minuti pred vrati Simona Mignoleta znašel Benik Afobe, ki mu je uspelo žogo potisniti v mrežo. Tudi drugo lepšo priložnost na tekmi so si priborili gostje, nenatančen je bil Marc Pugh, medtem ko je drugi del pripadel redsom. Nekaj prostora si je priboril Georginio Wijnaldum, vendar je njegov strel še pravočasno ubranil gostujoči vratar, izkazal pa se je tudi Roberto Firmino, ki je z močnim strelom zapretil vratom Arturja Boruca.

Pred koncem prvega polčasa pa se je razživel tudi Coutinho, za uverturo je postregel z obetavnim prostim strelom, pet minut kasneje pa se po podaji Firmina vpisal med strelce in razveselil domače navijače. Varovanci Jürgena Kloppa so bili nevarnejši tudi v drugem delu tekme, po povratku na zelenico je s prečko zapretil Nathaniel Clyne, nevaren pa je bil tudi Coutinho. V 59. minuti so domači po številnih priložnostih vendarle povedli, po lepi podaji Wijnalduma je z glavo mrežo Bournemoutha zatresel Divock Origi. Redsi so sicer narekovali ritem na zelenici, vendar pa so si v izdihljajih tekme privoščili spodrsljaj, ki jih je stal novih treh točk. Žogo je za hrbet Mignoleta potisnil Joshua King, ki je s tem postavil končni rezultat 2:2.

Izidi:

Chelsea - Manchester City 2:1 (2:1)

Hazard 10., 35.; Aguero 26.

Liverpool - Bournemouth 2:2 (1:1)

Coutinho 40., Origi 59.; Afobe 7., King 87.

Swansea - Tottenham 1:3 (1:0)

Routledge 11.; Alli 88., Son Heung-Min 90+1, Eriksen 90+4

Arsenal - West Ham 3:0 (0:0)



Hull City - Middlesbrough 4:2 (3:2)

Southampton - Crystal Palace 3:1 (1:1)