Pokal FA: Chelsea le z deveterico po veliki drami in izvajanju najstrožjih kazni v naslednji krog

Tekma na Stamford Bridgeu se je začela z zamudo, saj so imeli nogometaši Norwicha s potjo nemalo težav. Vloga favorita je bila jasna, Chelsea že vse od leta 1998 ni izpadel v tretjem krogu pokala, ko so modri morali priznati premoč Manchester Unitedu.

Antonio Conte (na fotografiji) je lahko na Stamford Bridgeu slavil z domačimi navijači. (Foto: AP)

Uvedba videosistema VAR za pomoč sodnikom je na Otoku že po nekaj dneh prvič resneje dvignila veliko prahu ravno na tekmi v Londonu, kjer je po prekršku nad Willianom namesto najstrožje kazni glavni sodnik Graham Scott ocenil, da je šlo za simuliranje, njegov sodniški kolega Mike Jones, ki je bil na tekmi zadolžen za ogled posnetkov, pa je ocenil, da situacije ni potrebno dodatno pregledati. Večina poznavalcev nogometa meni, da je šlo za najstrožjo kazen in ne za simuliranje, zato so dogodki s Stamford Bridgea že pod drobnogledom medijev.

Četa Antonia Conteja pa tokrat ni imela malo dela. V prvi polčas so pričakovano napadalneje vstopili domači, ki so v 26. minuti nevarno zapretili z izjemnim strelom Daniela Drinkwaterja, vendar pa je žoga na nesrečo domačih zatresla le prečko. Takoj zatem so si priložnost za vodstvo zagotovili tudi gostje, vendar pa je tudi poskus Nelsona Olivere zadel zgolj vratnico Wilfreda Caballera.

V drugem polčasu so domači le prišli do vodstva, po lepi akciji se je med strelce s strelom v levi zgornji kot vpisal Michy Batshuayi, gostom pa pet minut za tem ni uspelo izenačiti kljub izjemnemu voleju, ki je treščil ob desno vratnico. Tudi v naslednjem napadu so gostje nevarno zapretili domačim vratom, vendar pa se je še pravočasno izkazal domači čuvaj mreže. Pritisk kanarčkov je obrodil sadove v enem zadnjih napadov, ko je zadel Jamal Lewis in izsilil podaljšek.

V zaključku le-tega je Chelsea zaradi rumenih oziroma rdečih kartonov ostal brez obeh španskih napadalcev, Alvara Morate in Pedra Rodrigueza, vseeno pa se "rešil" v izvajanje najstrožjih kazni, kjer modri niso grešili. Po vrsti so zadeli Willian, David Luiz, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante in za končno zmago še Eden Hazard, saj je že prvi poskus rumenih zapravil nesrečni Nelson Oliveira.

Izid:

Chelsea ‒ Norwich 1:1* (0:0)

Batshuayi 55.; Lewis 90.

* - po izvajanju enajstmetrovk