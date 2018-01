Chelsea pozdravil veliko okrepitev: Barkley podpisal dolgoletno pogodbo z modrimi, Tosun uradno v Everton

17 milijonov evrov je kar visoka odškodnina za vezista, če vemo, da ta v tej sezoni za Everton ni odigral niti ene tekme, poleg tega pa bi letos poleti postal prost igralec. Vse to kaže na to, da so si ga v taboru Chelseaja zelo močno želeli, potem ko se z Evertonom niso uspeli dogovoriti za prestop poleti 2017.

Na hrbtu bo 24-letnik, ki je sicer tudi član angleške reprezentance, nosil številko 8. "Navdušen sem, veselim se tega in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je povedal Barkley, ki se lahko pohvali z 22 nastopi za angleško reprezentanco. "Da začnem znova v tako velikem klubu, kot je Chelsea, je zame nepredstavljivo," je še dodal ob podpisu pogodbe z Londončani. "Veselim se nadaljevati tam, kjer sem zaključil preteklo sezono, in upam, da se bom še izboljšal in dodal nove cilje v karieri," je zaključil angleški vezist.

Tosun tudi uradno igralec Evertona

Kar smo pisali že pred dnevi, se je uresničilo. Napadalec turškega Bešiktaša se uradno seli v Premier League, kjer bo zaigral v dresu Evertona. "Odlično je biti Evertonov igralec," je povedal ob podpisu pogodbe z Liverpoolčani povedal Turek. "Vesel sem, da sem je vse skupaj zaključeno in da sem tukaj. Komaj čakam, da zaigram za Everton, kolikor hitro bo mogoče. Gre za velik klub z bogato zgodovino," je dodal Tosun, ki se je odločil, da se odpove osmini finala Lige prvakov in se raje preseli na Otok. Po pisanju angleških medijev so zanj pri Evertonu odšteli 30 milijonov evrov.