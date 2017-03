Chelsea pred pokalno tekmo zbodel rdeče vrage: 'Niz neporaženosti jih je dvignil vse od šestega na šesto mesto'

Pred tekmo FA-pokala z Manchestrom Unitedom so na svoji spletni strani o nasprotniku zapisali: "Niz neporaženosti jih je dvignil vse od šestega na šesto mesto."



Niz neporaženosti Manchester Uniteda v angleški ligi traja vse od oktobrskega poraza s Chelseajem, na kar seveda niso pozabili pri modrih, kjer so v napovedniku za ponedeljkovo tekmo četrtfinala FA pokala zbodli rdeče vrage. Ti kljub dolgemu nizu neporaženosti niso napredovali s šestega mesta, čeprav so imeli kar nekajkrat priložnost, da vendarle skočijo bliže vrhu. Prav te zapravljene priložnosti so sprožile val posmehovanja na družbenih omrežjih, ena izmed najbolj popularnih pa je tale:

United bo sicer zaigral brez prvega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića, kar je dodatna oteževalna okoliščina v boju s trenutno najboljšo ekipo na angleških tleh Chelseajem.