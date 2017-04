Chelsea po zmagi nad mestnim tekmecem Tottenhamom prvi finalist FA pokala

Londonska tekmeca, tudi vodilna v Premier League, sta v polfinalnem dvoboju FA pokala iskala možnost za nov korak k še eni izmed letošnjih (potencialnih) lovorik. In preboju v finale so se, vsaj malo, že v peti minuti približali nogometaši Chelseaja, saj je Brazilec Willian zadel iz prekinitve, potem ko je z roba kazenskega prostora neubranljivo meril v daljši vratarjev kot (1:0). Ostroge so bliskovito odgovorile in že po nekaj minutah izenačile. Chelsea je prvo nevarnost po kotu še rešil, v nadaljevanju akcije pa je po podaji Christian Eriksen v polno z glavo imenitno zadel Harry Kane (1:1). Čeprav je imel Tottenham v preostanku prvega dela pobudo, pa so na odmor z rezultatsko prednostjo odšli varovanci trenerja Antonia Conteja.





Victor Wanyama in N'Golo Kante (Foto: AP)

Najstrožjo kazen je zanesljivo izkoristil Willian (2:1). Tako kot po prvem vodstvu Chelseaja, je bil tudi tokrat odgovor Tottenhama bliskovit. Že po nekaj minutah igre v nadajevanju je Dele Alli, po lepi podajih Eriksena, stvari spet postavil na začetek (2:2). Novo vodstvo, že tretje na tekmi, si je Chelsea zagotovil petnajst minut pred koncem, ko je z roba kazenskega prostora zadel tokratni rezervist Eden Hazard, ki je sprožil diagonalni strel po odbitku. Tottenham je na vse načine poskušal nemudoma izenačiti, kar bi dvoboj odpeljalo v podaljšek, a je na mesto tega že čez dve minuti Srb Nemanja Matić s kakšnih 25 metrov snel pajčevino s Tottenhamovih vrat in Chelsea se je že lahko veselil uvrstitve v finale FA pokala. Tottenham, ki do dvoboja s Chelseajem ni izgubil na zadnjih desetih tekmah, se bo sedaj povsem usmeril v Premier League in bo skušal nadoknaditi zaostanek štirih točk.



Izid:

Chelsea - Tottenham 4:2 (2:1)

Willian 5., 43./11-m, Hazard 76., Matić 80.; Kane 18., Alli 52.