Chelsea zaradi napada v Manchestru odpovedal šampionsko parado po Londonu

Zadnje proslavljanje naslova v zahodnem Londonu sega v leto 2015, ko je bil trener modrih še Jose Mourinho. (Foto: Reuters)

Chelsea je s povorko proslavil zadnje štiri državne naslove, ki so jih osvojili v zahodnem Londonu, a po tokratni zmagi v Premier League v taboru modrih menijo, da bi bilo "neprimerno" proslavljati tako kmalu po terorističnem napadu na dvorano Manchester Arena, v katerem je življenje izgubilo 22 ljudi, 59 pa je bilo ranjenih. Britanska vlada je po napadu dvignila raven ogroženosti na stopnjo kritično, kar pomeni, da je verjetnost novega napada izjemno visoka. Pri Chelseaju so tako sklenili, da bi dogodek na ulicah Londona, ki ponavadi privabi več deset tisoč ljudi, brez potrebe še dodatno obremenil že zdaj zdesetkane vrste varnostnih služb. "Vsi, ki so povezani s Chelsea FC, izražajo srčna sožalja vsem, ki so bili prizadeti v ponedeljkovem napadu na Manchester. Naše misli gredo k vsem žrtvam in njihovim družinam ter prijateljem," se glasi uradno sporočilo za javnost na spletni strani londonskega kluba. "V luči teh tragičnih dogodkov čutimo, da je neprimerno, da bi v nedeljo priredili šampionsko parado v Londonu."

"Glede na zvišano stopnjo nevarnosti, ki jo je oznanila vlada, prepoznavajoč, da se situacija odvija, smo skrbno premislili. Močno verjamemo, da je v interesu vseh in da gre za pravilno dejanje. Prepričani smo, da bodo naši navijači razumeli odločitev," so še dodali v taboru modrih, čigar nogometaši so pred prihajajočim finalom pokala FA z mestnim tekmecem Arsenalom zadnji trening začeli z minuto molka. Iz Chelseaja so še sporočili, da "ne bi želeli na noben način preusmerjati pomembnih virov s tem, da bi priredili dodaten dogodek brez vstopnic na ulicah Londona". Chelsea bo na tekmi z Arsenalom na osrednjem londonskem nogometnem stadionu Wembley nosil črne trakove v znak spoštovanja in solidarnosti z ubitimi v napadu in njihovimi družinami. Angleška nogometna zveza (FA) je v torek potrdila, da za tekmo pripravlja "poostreno varnostno operacijo".