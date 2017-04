Chelseajev Kante najboljši nogometaš v Angliji

N'Golo Kante in Alexis Sanchez (Foto: AP)

N'Golo Kante, v prejšnji sezoni član zmagovite ekipe Leicester Cityja, je v bitki za prestižno priznanje ugnal soigralca Belgijca Edena Hazarda, Tottenhamovega napadalca Harryja Kana, zvezdnika Manchester Uniteda Zlatana Ibrahimovića, Evertonovega napadalca Romeluja Lukakuja in Arsenalovega Alexisa Sancheza. "To mi pomeni ogromno. Velika čast je, da si izbran za igralca sezone," je dejal 26-letni Kante, ki ni igral le na eni ligaški tekmi v sezoni, v kateri se mu obeta nov naslov angleškega prvaka, saj Chelsea vodi na lestvici elitne angleške lige. Če bi mu to uspelo, bi postal sploh prvi nogometaš z zaporednima naslovoma v premier league z različnima kluboma. Kante je sicer tretji Chelseajev nogometaš s tem priznanjem, pred njim sta ga prejela tudi John Terry (2004/05) in Hazard (2014/15).





N'Golo Kante in Cesar Azpilicueta (Foto: AP)

Tottenhamov vezist Dele Alli pa je drugič zaporedoma dobil priznanje za najboljšega mladega nogometaša, potem ko je doslej prispeval 16 zadetkov in 10 podaj za Tottenham, drugo ekipo na lestvici angleške lige.