Chiellini: Guardiolov slog nogometa 'uničuje' razvoj pravih branilcev

Centralni branilec aktualnega evropskega podprvaka Juventusa Giorgio Chiellini je za Corriere dello Sport spregovoril o nadvse zanimivi temi. Ta zadeva slog igre, ki ga še od izjemno uspešnega obdobja v Barceloni goji eden najboljših nogometnih strategov na svetu Josep "Pep" Guardiola.



"Guardiola je nedvomno izjemen trener, a njegov slog nogometa bo imel oziroma že ima negativne posledice na razvoj pravih branilcev," je uvodoma dejal 33-letni italijanski reprezentančni branilec, ki ga v naslednjih dneh v državnem dresu čakata izjemno pomembni dodatni kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Tega bo prihodnje leto gostila Rusija.





Giorgio Chiellini na kolenih le nemo spremlja potop svojega Juventusa v finalu Lige prvakov proti madridskemu Realu. (Foto: AP)

Nogomet po načelu "vsi lahko igrajo vse" ne vodi nikamor



"S tem, ko je vpeljal načelo, da lahko vsi igrajo vse oziroma da so branilci tisti, ki prav tako lahko kreirajo igro v napadu, je uničil vsaj eno generacijo pravih branilcev. Ko sem pred časom povedal, da Juventus nikoli ne bo mogel premagovati nasprotnikov z visokimi izidi, kot to počneta denimo madridski Real ali Barcelona, so me kritizirali z vseh strani. Toda to je golo dejstvo. Italijanski slog nogometa je bil venomer prepoznaven v svetu in obenem izjemno uspešen. Če se odpovemo našemu slogu igre, bomo imeli v prihodnje zelo velike težave," meni brez dlake na jeziku Giorgio Chiellini, ki kljub kritikam dodaja, da se za bližnjo prihodnost nadarjenih branilcev na Apeninskem polotoku (še) ni treba bati.



"V tem trenutku veliko obetajo Rugana, Caldara in Romagnoli, ki imajo okrog 23 let. Potrebujejo še nekaj izkušenj in nato bodo pripravljeni za najvišjo kakovostno raven," je sklenil Chiellini.