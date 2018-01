CIES: Najvrednejši nogometaši na svetu so Neymar, Messi in Kane, Ronaldo komaj ujel petdeseterico

Neymar je s prestopom v PSG postal najvrednejši nogometaš v Evropi, po oceni švicarskega inštituta. (Foto: AP)

Priznani nogometni observatorij Madnarodnega središča za športne študije (CIES) je objavil seznam desetih najvrednejših nogometašev v petih najmočnejših evropskih ligah. Pričakovano vsi nogometaši, ki zasedajo mesta v elitni deseterici, prihajajo iz klubov, ki krojijo sam vrh evropskega nogometa. Švicarji so pri izračunu upoštevali naslednje kriterije: starost, igralni položaj, dolžino pogodbe, predstave in reprezentančni status. Pričakovano je na vrhu najdražji nogometaš na svetu Neymar, ki je lansko poletje za rekordnih 222 milijonov evrov zapustil Barcelono in se preselil k PSG-ju. V elitni deseterici mu družbo dela še en soigralec, in sicer Kylian Mbappe, čigar vrednost so ocenili na dobrih 190 milijonov evrov. Na drugem mestu je sicer Lionel Messi, ki je po oceni priznanega inštituta vreden nekaj malega več kot 200 milijonov evrov. Na tretjem mestu pa je angleški 'ostrostrelec' Harry Kane, katerega je Tottenham nedavno ocenil na kar 340 milijonov evrov, saj naj bi se zanj resno zanimal madridski Real, ki pa zanimivo med elitno deseterico nima niti enega nogometaša. Prvi zvezdnik Madridčanov Cristiano Ronaldo se je tako znašel šele na 49. mestu. V elitni deseterici sta tudi dva nogometaša Manchester Uniteda, in sicer Paul Pogba in Romelu Lukaku. Italijan ima svojega predstavnika v Juventusovem napadalcu Paulu Dybali, ki je po oceni inštituta peti najvrednejši igralec. Največ igralcev (5) sicer prihaja iz otoške Premier League, poleg omenjene trojice sta namreč na seznamu še Dele Alli in Kevin de Bruyne. Zanimivo, da se med prvo deseterico ni znašel Philippe Coutinho, ki je ravno v teh dneh prestopil v Barcelono iz Liverpoola v poslu, ki naj bi bil vreden okoli 160 milijonov evrov. Brazilca je tako inštitut uvrstil na 16. mesto, njegovo vrednost pa so ocenili na 127 milijonov evrov.

Deset najvrednejših igralcev na svetu:

1. Neymar (PSG) - 213 mil.€

2. Lionel Messi (Barcelona) - 202.2 mil.€

3. Harry Kane (Tottenham) - 194.7 mil.€

4. Kylian Mbappe (PSG) - 192.5 mil.€

5. Paulo Dybala (Juventus) - 174.6 mil.€

6. Dele Alli (Tottenham) - 171.3 mil.€

7. Kevin de Bruyne (Manchester City) - 167.8 mil.€

8. Romelu Lukaku (Manchester United) - 164.8 mil.€

9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 150.2 mil.€

10. Paul Pogba (Manchester United) - 147.5 mil. €

...

49. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 80.4 mil. €