Ćiro Blažević kritizira reško moštvo Matjaža Keka: 'Nimajo šampionske miselnosti, to jih bo stalo naslova'

Miroslav Blažević je med najslavnejšimi trenerji s področja nekdanje Jugoslavije. Rojen je bil še v času kraljevine. (Foto: Reuters)

Hrvaško prvenstvo je zanimivo kot že dolgo ne: v najboljšem položaju je že lep čas Rijeka, ki jo vodi nekdanji selektor mlade in članske reprezentance Slovenije Matjaž Kek. 55-letni Mariborčan je s svojim klubom pred časom nesrečno remiziral na ključnem derbiju s prvim zasledovalcem Dinamom (1:1), Zagrebčani pa so v pravkar končanem 29. krogu kvarnerskim belim ponudili veliko priložnost. Dinamovci so namreč na domačem Maksimirju presenetljivo izgubili derbi s Hajdukom (0:2), a darila splitskih "bilih", ki na Reki niso prav nič bolj priljubljeni kot Zagrebčani, Kekovi fantje niso izkoristili. Remizirali so namreč pri lokalnemu rivalu Istri (1:1) in prednost na vrhu povečali le za točko, zdaj jih imajo Rečani pet več od Dinama, to pa je precej ujezilo nekdanjega trenerja obeh klubov in selektorja hrvaške reprezentance Miroslava Blaževića. 82-letni "Čiro" je bil nekaj let tudi vezist kvarnerskega prvoligaša, a ocenjuje, da ima tudi po zaslugi nedavne predstave Rijeke zdaj Dinamo odprto pot do naslova.

"Rijeka nima karakterja, nima šampionske miselnosti. Padla je na izpitu, ki bi ga morala narediti. Nimajo tistega, kar mora imeti šampion, to se je videlo v Pulju. Niso bili dorasli nalogi in to jih bo stalo naslova," je bil v pogovoru za 24sata oster Blažević, ki je v karieri vodil številne klube in reprezentance, v Sloveniji denimo Muro. Hrvaško prvenstvo se bo 27. maja končalo z derbijem vodilnih v Maksimirju, torej Zagrebčani še kako ostajajo v igri. "Dinamo ne briljira, a ima izkušnje z osvajanjem naslovov. V redu, na derbiju so zatajili, a pogosto je tako, da na derbijih favoriti zatajijo, to ni nil novega," je Blaževič nadaljeval z besedami, v katerih bi se te dni lahko prepoznal tudi marsikateri navijač Real Madrida.

Matjažu Keku osvajanje državnih naslovov ni tuje. Dvignil ga je tudi z domačim klubom Mariborom, in sicer v letih 2001 in 2003. (Foto: Reuters)

Na udaru kritik je tudi Dinamov trener Ivajlo Petev, ki so se ga v izjavah po derbiju s Hajdukom (ne)posredno lotili tudi nekateri igralci. Do njih Blažević, pričakovano, prav tako nima milosti. "Ma kaj igralci 'svirajo ku**u! Zakaj niso zmagali, kaj ti bo trener? Aha, no, tu bi se zajeb???. Trenerja nekako potrebuješ, a ne trenerja, ki se ga igralci ne bojijo. Jeb** trenerja, ki se ga igralci ne bojijo, bolje, da takšen človek sploh ni trener," je dodal Blažević. O aktualnih temah je govoril tudi za spletni portal Reprezentacija.ba, kjer je med drugim dejal, da zelo simpatizira z Robertom Prosinečkim, ki nanj kot igralec sicer nikoli ni naredil velikega vtisa, zdaj pa z zadovoljstvom in ponosom spremlja trenersko kariero aktualnega selektorja Azerbajdžana. Vseeno je Blažević dodal, da mu je kot trener najbolj podoben še en nekdanji reprezentančni varovanec Igor Tudor.

Zelo ceni tudi dosežke mladih dinamovcev Armina Hodžića in Amerja Gojaka ter vezista Juventusa Miralema Pjanića. Blažević je bil namreč kar nekaj let tudi selektor BiH, v bosansko-hercegovskem Travinku pa je tudi rojen. "Ni lahko biti Bosanec v svetu, toda Hodžić in Gojak ... Pa to sta svetovni 'klasi' igralcev in napovedujem jima bleščeči karieri. Nahajata se v pravem klubu, kjer dobivata pravo priložnost. Če bosta prava, ju čakata veliki karieri," je dodal Blažević. "Miralem Pjanić je med najboljšimi na svetu dandanes in z Juventusom lahko gotovo pride do največjih trofej. Moram priznati, da sem naredil veliko napako, ker ni igral od prve minute proti Portugalski (Portugalci so v dodatnih kvalifikacijah za SP leta 2009 izločili BiH, op. a.). Ampak spet vas moram prositi, da o tem ne bi govorili ... Ku**c pa sreča! Veliko je bilo reči, ki jih ne bi smelo biti. Prosim, da zdaj ne govorimo o tem. To je težka tema zame."