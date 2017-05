Conte: Nikamor ne grem, ostajam v Chelseaju, še veliko stvari moramo izboljšati v prihodnji sezoni

Conte je prepričan, da ima Chelsea še veliko prostora za napredek. (Foto: AP)

Kljub temu, da so se pojavljale govorice, da si ga na klopi močno želijo pri milanskem Interju, je Antonio Conte angleškim novinarjem po osvojitvi naslova angleškega prvaka dejal, da ostaja na klopi Chelseaja tudi v prihodnji sezoni. "Z igralci delamo skupaj zgolj devet mesecev. Če bom nadaljeval delo z njimi, lahko še veliko napredujemo. Sedaj poznajo moje ideje, jaz poznam njih, njihove značilnosti. Vem, da se lahko še izboljšamo,'' je prepričan Conte. Ta pravi, da so zdaj začeli delati tako, kot si je zamislil, a da imajo še veliko prostora za napredek. "V prihodnje se moramo še izboljšati, najti moramo prave rešitve, da postanemo še boljši," je še dodal italijanski strokovnjak, ki je še četrto sezono delovanja na trenerskem mestu osvojil ligaški naslov (pred tem trikrat z Juventusom). Vprašanje je, ali bo lahko v klubu zadržal dva izjemno pomembna člena letošnje zasedbe. Diego Costa ima namreč izjemno mamljivo ponudbo s kitajskega kluba Tianjin Quinjan in v nekaterih intervjujih je Brazilec že dejal, da takšnega zneska, kot mu ga ponujajo Kitajci, preprosto ne more zavrniti. Za storitve Edena Hazarda pa naj bi se resno zanimal madridski Real, a Conte verjame, da bodo pri modrih naredili vse, da zadržijo vse najboljše igralce. "Klub se želi boriti za lovoriko v vseh tekmovanjih. Mi imamo enake ambicije. Prav zaradi tega skušamo zadržati vse najboljše igralce," je zaključil 47-letnik iz Lecceja. Ta je poskrbel, da se Chelsea po letu premora znova vrača v Ligo prvakov.