VIDEO: Neymar še naprej blesti, Chelsea bi zanj namenil celo bogastvo, a Conte ga (za zdaj) ne želi

Neymar v prodoru mimo Sebastiana Coatesa. (Foto: AP)

Barcelona naj bi bila po poročanju Tuttosporta pripravljena prodati Neymarja v Chelsea, v zameno za enega najboljših nogometašev na svetu pa Katalonci pričakujejo kar 180 milijonov evrov. Njegov odhod bi bil prav gotovo veliko presenečenje, glede na to, da se je izvrstno ujel s soigralci v Kataloniji vse od svojega spornega prestopa pred tremi leti. Nedavno je tudi podaljšal pogodbo s klubom s Camp Noua, kjer v prvi polovici te sezone ni blestel, a se je v zadnjih tednih le razigral, izvrstno formo pa je v četrtek potrdil še v kvalifikacijah za SP 2018. Brazilci so uprizorili velik preobrat na tekmi v Montevideu in tudi s prekrasnim golom (lobom) Neymarja ugnali močni Urugvaj na mitskem Centenariu (4:1), kjer so si varovanci selektorja Titeja že praktično zagotovili nastop na naslednjem mundialu. Italijanski Tuttosport je udaril z informacijo, da si Neymarja po Manchester Unitedu še bolj močno želi Chelsea, kjer po izvrstni debitantski sezoni ne želijo izgubiti svojega italijanskega trenerja Antonia Conteja. Modri zanesljivo vodijo v Premier League, vodstvo zahodnolondonskega kluba pa je pripravljeno Conteju ustreči v vseh željah glede igralskega kadra: toda Neymarja, ki so ga želeli pripeljati nekdanjemu trenerju Siene in Juventusa, naj bi Italijan gladko zavrnil. Razen v primeru, da klub zapusti kateri od vidnih posameznikov, "vprašljiva" sta Belgijec Eden Hazard in španski Brazilec Diego Costa.

Chelsea se boji tudi zanimanja milanskega Internazionaleja, ki si za trenerja v bodoče bojda želi prav Conteja, z Barcelono pa naj bi Angleži že sklenili ustni dogovor glede prestopa Neymarja. Selitev 25-letnika, ki so ga nekateri soigralci po izvrstni četrtkovi predstavi v Urugvaju že imenovali za trenutno najboljšega nogometaša sveta, bi gotovo podrla vse rekorde, govori se o številki, ki bi dosegla 180 milijonov evrov. A Conte naj bi bil odločno proti nakupu Brazilca, če seveda Chelsea ne bo prej prodajal. Neymarjeva klavzula bo po zaslugi nedavno podpisane pogodbe letos narasla na 222 milijonov evrov, med letoma 2018 in 2021 pa se bo dvignila do 250 milijonov.