Conte se je izognil tretjemu zaporednemu porazu: Chelsea do visoke zmage nad zadnjim West Bromom

Eden Hazard je v tej sezoni zabil kar štiri zadetke WBA-ju. (Foto: AP)

Italijanski trener Antonio Conte, za katerega naj bi pri Chelseaju že našli zamenjavo, in sicer se vse glasneje govori o Luisu Enriqueju, se je tako na klopi modrih izognil tretjemu zaporednemu ligaškemu porazu, ki se mu je nazadnje zgodil še na klopi Atalante v sezoni 2009/10.

Dva zadetka Hazarda

Prvi gol v mreži gostov sta zrežirala Eden Hazard in Olivier Giroud. Za Hazarda je to bil še jubilejni deseti gol v tej sezoni angleškega prvenstva, do njega pa je prišel po lepi akciji in dvojni podaji z nedavno francosko okrepitvijo. Ob natančnem strelu z desnico je bil gostujoči vratar Ben Foster povsem nemočen. V drugem polčasu je imel lepo priložnost za izenačenje Salomon Rondon, a iz ugodnega položaja v 57. minuti meril le v domačega čuvaja mreže Thibauta Courtoisa. Nepisano pravilo kdor ne da, dobi, je znova stopilo v veljavo. Dobrih pet minut kasneje je Chelsea povišal vodstvo prek Victorja Mosesa. Modri so znova lepo izigrali obrambo West Broma, nigerijski bočni branilec pa je do ugodnega položaja prišel tudi s pomočjo Craiga Dawsona, od katerega se je žoga odbila točno na levico Mosesa, ki mu ni bilo težko zadeti. Za končnih 3:0 je poskrbel Hazard, ki je z natančnim strelom z levico mojstrsko zadel z roba kazenskega prostora, vratar WBA-ja Foster je žogo lahko le pospremil s pogledom v mrežo.

Chelsea je z zmago tako znova skočil na četrto mesto angleške lige, in sicer imajo modri točko prednosti pred petim Tottenhamom.

Premier League, 27. krog:

Chelsea - West Bromwich Albion 3:0 (1:0)

Hazard 25., 71., Moses 63.