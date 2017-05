Conte se želi vpisati v klubsko zgodovino, Italijani ga hočejo zvabiti nazaj na 'škorenj'

Conte o prestopu na apeninski polotok zaenkrat ne razmišlja. (Foto: AP)

S koncem sezone se prično številna ugibanja o prestopih, ki se jim ne morejo ogniti niti trenerji. Tako so se pojavile tudi špekulacije o prestopu stratega Chelseaja Antonia Conteja, ki se mu nasmiha lovorika angleške Premier League, že v prvem letu na klopi modrih. Najglasnejše govorice prihajajo iz Apeninskega polotoka, kjer si ga je v svojih vrstah zaželel milanski Inter, vsaj če gre verjeti besedam klubskih sponzorjev. Poleg tega je Contejeva družina ostala v Italiji, 47-letni strateg pa bi si želel biti bližje svojim najbližjim. Kljub temu Conte o prestopu ob koncu sezone ne želi govoriti, saj se osredotoča predvsem na razplet angleškega prvenstva. "Pogodba s Chelseajem mi poteče čez dve leti. Ko pričneš z delom v novem klubu želiš s tem le še nadaljevati in ga razvijati skozi nekaj let. Takšna je tudi moja želja, vendar pa je trenutno najpomembnejša stvar dosega cilja. Čez celotno sezono smo močno garali, zato je sedaj pomembno da smo pripravljeni. Želimo zmagati in potem skupaj lovoriko tudi proslaviti," je povedal strateg modrih, ki ga ne ganejo številne špekulacije v povezavi s prestopi številnih igralcev in trenerjev.

Prav zato je po njegovem mnenju pomembno, da se osredotočijo zgolj na nogomet. Kljub mamljivim ponudbam se tako ne namerava ločiti od Otoka, saj verjame, da denar ni najpomembnejša stvar na tem svetu. "Na tem nivoju ti denar le razkrije tvojo vrednost. Mislim, da prav zato ni najpomembnejša stvar. Najpomembnejše zame in za igralce je predvsem to, da se vpišemo v klubsko zgodovino," je za konec še potrdil Conte.