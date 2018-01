Coutinho s tribune spremljal 'ognjemet' razigrane Barce: štirje goli v pol ure

Nogometaši Celte so upali na presenečenje na povratni tekmi osmine finala španskega pokala. A Barcelona je na svojem Camp Nouu goste ujela na "levi nogi", saj so Katalonci že po dobre pol ure vodili s 4:0, na koncu je bil izid 5:0. Leo Messi je igral 60 minut in dosegel dva gola in vpisal še podajo.