VIDEO: Coutinho na peti tekmi dočakal prvenec v dresu Barcelone, Messi si je s 'tunelom' privoščil nasprotnika

Coutinho je za zadetek v dresu Barcelone potreboval 181 minut. (Foto: AP)

Vsak teden trdo treniram, da sem pripravljen na to, kar potrebuje trener. Philippe Coutinho

V finalu španskega pokala se bosta tako pomerila Sevilla in Barcelona. Andaluzijci so v polfinalu izločili Leganes, krvnika Real Madrida v četrtfinalu, Katalonci pa so bili boljši od Valencie. Finale na zdaj še neznani lokaciji bo 21. ali 22. aprila.

Sevilla je klub iz predmestja Madrida izločila s skupnim izidom 3:1, Barcelona, ki je prvo tekmo na domačem igrišču dobila z 1:0, pa je sinoči v Valencii zmagala z 2:0. Premierni zadetek v dresu Barcelone je dosegel Philippe Coutinho v 49. minuti, končni izid tekme pa je v 82. minuti postavil hrvaški reprezentant Ivan Rakitić. Prve minute v dresu blaugrane je nemudoma po golu Rakitića dobil tudi branilec Yerry Mina.

Za Barcelono je to peta zaporedna uvrstitev v finale Cope del Rey, zmaga v finalu pa bi pomenila njen jubilejni trideseti naslov v tem tekmovanju, tretji v nizu.

"To je zelo velika sreča. V prvih mesecih, ko sem tukaj, bom že igral finale," je dejal Coutinho, ki finalov tekmovanj v dresu Liverpoola ni bil ravno navajen. "Končno sem dočakal prvi gol, ki sem ga tako želel in tokrat mi je uspelo. Toda najpomembnejše je to, da je ekipa zmagala," je še dodal brazilski ofenzivni vezist, ki je priložnost v Valencii dobil v drugem polčasu, za zadetek pa je potreboval dobre tri minute. "Vsak teden treniram trdo, da sem pripravljen na to, kar potrebuje trener," je v pogovoru s španskimi novinarji zaključil Coutinho.

Veliko pozornosti je znova vzbudil tudi Lionel Messi, prvo ime blaugrane v zadnjem desetletju. Argentinec si privoščil domačega Joseja Gaya in mu na sredini igrišča spustil 'tunel', žogo mu je namreč poslal med nogama in ga tako spretno preigral. Več v vdelanem videu.

Kraljevi pokal, polfinale:

Valencia - Barcelona 0:2 (0:0) /0:1/

Coutinho 49., Rakitić 82.

Sevilla - Leganes 2:0 (1:0) /1:1/

Correa 15., Vazquez 89.

/izid prve tekme/