Coutinho 'potolkel' kladiva in poskrbel, da Liverpool še naprej sanja Ligo prvakov

Razpoloženi nogometaši Liverpoola so brez težav odpravili West Ham United. (Foto: AP)

V angleški Premier League je prvak že znan. To je po zmagi nad West Bromwich Albionom šestič v zgodovini postal Chelsea. Če je naslov oddan, pa še nikakor niso oddana mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastope v elitni Ligi prvakov. Tega so se še kako dobro zavedali nogometaši Liverpoola, ki so v 37. krogu v Londonu gostovali pri West Ham Unitedu. Varovanci Jürgena Kloppa pa so s prepričljivo zmago (4:0), ponovno zavzeli tretje mesto in so s 73. točkami že zelo blizu temu, da bodo v prihodnji sezoni nastopali med evropsko nogometno elito. Pot do visoke zmage je sicer že v prvem polčasu tlakoval Daniel Sturridge. Angleški reprezentant je namreč v 35. minuti izkoristil krasno podajo Philippeja Coutinha in popeljal svoje moštvo v vodstvo. V drugem polčasu je nato svoj "šov" začel Coutinho. Brazilec je najprej v 57. minuti po krasni samostojni akciji z roba kazenskega prostora zadel za 2:0. Nato pa zgolj pet minut kasneje še enkrat sam opravil s celotno obrambo West Ham Uniteda in zadel že za visokih 3:0. Kljub visoki prednosti, so redsi še naprej "mučili" fante Slavena Bilića in v 76. minuti je Divock Origi po manjšem "fliperju" v kazenskem prostoru domačinov, še četrtič na tekmi premagal domačega čuvaja mreže Adriana. Na tekmi se je sicer večkrat zatresel tudi okvir vrat. Za goste sta tako okvir "zatresla" Joel Matip in Georginio Wijnaldum, za domačine pa iz neposredne bližine Andre Ayew. Kot rečeno je Liverpool prišel do 21. prvenstvene zmage v sezoni, West Ham po po 17. porazu v sezoni ostaja pri 42-ih točkah in na sredini prvenstvene razpredelnice.

Ni pa več dvomov, kdo v prihodnji sezoni ne bo več nastopal med elitno angleško druščino. Kot zadnji se namreč poslavlja Hull City, ki se kljub izvrstni formi, od kar je moštvo prevzel Marco Silva, ni uspel rešiti pred izpadom. Na predzadnji tekmi so tigri namreč v gosteh izgubili pri Crystal Palaceu, ki pa si je z zmago zagotovil obstanek. Za visoko slavje domačih nogometašev so na Selhurst Parku poskrbeli Wilfried Zaha, Christian Benteke, Luka Milivojević in Patrick van Aanholt. Poleg Hull Cityja sta iz Premier League izpadla še Sunderland in Middlesbrough.

Izidi 37. kroga:

West Ham United - Liverpool 0:4 (0:1)

Sturridge 35., Coutinho 57., 62., Origi 76.

Crystal Palace - Hull CIty 4:0 (2:0)

Zaha 3., Benteke 34., Milivojević 85/11-m., Van Aanholt 90.