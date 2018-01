Coutinho z velikim nasmeškom spoznal soigralce in po posebnem programu opravil prvi trening

Objem reprezentančnih kolegov Coutinha in Paulinha. (Foto: AP)

Vodstvo Barcelone je že v zimskem prestopnem roku zakrpalo luknjo, ki jo je v moštvu pustil odhod Neymarja v francoski PSG. Čeprav pogled na prvenstveno razpredelnico španske La Lige, kjer ima Barca 9 točk prednosti pred drugouvrščenim madridskim Atleticom in kar 16 pred madridskim Realom, ne razkriva, da bi Kataloncu že v zimskem prestopnem roku potrebovali Philippeja Coutinha, so ga vseeno pripeljali na Camp Nou. Brazilec je tako postal najdražji nakup moštva vseh časov in hkrati tudi najdražji nogometaš španske La Lige vseh časov. Pričakovanja so tako razumljivo velika, sploh glede na predstave, ki jih je pokazal v dresu Liverpoola v zadnjih petih sezonah, od kar se je iz vrst milanskega Interja preselil na Otok.

Na debi bo sicer 25-letnik moral še počakati vsaj nekaj časa, saj je v Katalonijo prispel poškodovan, težave mu namreč povzroča desna stegenska mišica. Tako je danes prvi trening v dresu katalonskega ponosa opravil po posebnem programu skupaj s kondicijskima trenerjema Josejem Antonijem Potancom in Antonijem Josejem Gomesom. Še preden pa se je prvič potil v novem dresu, pa se je v klubskih prostorih srečal tudi z nekaterimi novimi soigralci. Tako so ga prišli pozdraviti Gerard Pique, dobri prijatelj in nekdanji soigralec pri Liverpoolu Luis Suarez in reprezentančni kolega Paulinho, ki je v klub prišel lansko poletje. Nekaj besed pa je Coutinho spregovoril tudi s trenerjem Ernestom Valverdejem. Po poročanjih iz Španije naj bi bil Brazilec nared za tekmo španskega prvenstva čez 19 dni, ko na Camp Nou prihaja Alaves.

Številke še nima

Tako kot ni še povsem znan datum njegovega debija, pa tudi ni znano, katero številko bo nosil na dresu. Namigovanja so, da bo dobil ali številko 14, ki pripada Javierju Mascheranu, ali pa številko 7, ki jo nosi Arda Turan. Oba nogometaša naj bi do konca zimskega prestopnega roka zapustila Camp Nou, Coutinho pa bi se nato sam odločil, katera številka bi krasila njegov dres.