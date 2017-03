Ronaldo odprl lasten fitnes CR7 sredi Madrida in zanikal, da bi na dan naredil 3000 trebušnjakov

"Fitnes je odličen prostor za spoznavanje in osvajanje, čeprav je na voljo še več drugih mest. V fitnesih sem spoznal veliko zanimivih ljudi," je v šali dodal Cristiano Ronaldo na predstavitvi fitnesa CR7. Ta je postal del športne verige Crunch, ki jo je ustanovil Curtis Harman. Portugalec je še pojasnil, da ni res, da na dan naredi 3000 trebušnjakov, kot pišejo mediji. "To ni res, da bi naredil 3000 trebušnjakov na dan. Po navadi jih treniram trikrat ali štirikrat na teden. Ne vem, če pridem do številke 1000 na teden," je obelodanil nogometaš madridskega Reala.

"Najbolj pomembno je, da lahko tekmujem na najvišji ravni, tako da treniram pametno, z veliko želje, trdim delom in vedno s popolno vnemo. Prav tako pretirano ne spreminjam mojega načina treninga," pa je o fizični pripravi – Ronaldo velja za enega najbolje pripravljenih nogometašev na svetu – razkril najboljši nogometaš preteklega leta. Družbo na predstavitvi mu je delala tudi srčna izbranka Georgina Rodriguez.