Perez priznal: Ronaldo je jezen, lahko govorimo po pokalu konfederacij. Ali pa ne. Ne vem ...

Perez na enem od dveh slavnostnih sprejemov v Madridu, ki so ju bili deležni nogometaši Reala v minuli sezoni. (Foto: AP)

Nezadovoljni Cristiano Ronaldo se bo v naslednjih dnevih in tednih odločil, če bo nadaljeval kariero pri madridskem Realu, s katerim je 32-letni Portugalec v minuli sezoni osvojil drugi zaporedni naslov v Ligi prvakov in svoj drugi državni naslov v španskem prvenstvu. Nad glavo mu visi tudi preiskava davčnih oblasti, ki ga bremenijo utajitve skoraj 15 milijonov evrov, medtem pa kapetana portugalske reprezentance povezujejo z nekdanjimi delodajalci Manchester Unitedom in njegovimi dolgoletnimi snubci Paris Saint-Germainom. A nastala situacija očitno prav nič ne skrbi Realovega predsednika Florentina Pereza, ki je v tokratnem nastopu v radijski oddaji El Primer Palo esRadia zatrdil, da želijo Portugalcu z zgodbami o davčnih prevarah zgolj škodovati, čeprav s svojim varovancem in njegovim agentom Jorgejem Mendesem o vsem skupaj sploh še ni govoril. "Cristiano ima pogodbo z Madridom. Ne prisojam takšne pomembnosti vsemu temu, kot to počno drugi. Moramo počakati in govorili bomo po pokalu konfederacij. Jezen je. Veliko ljudi mu je želelo škodovati s to davčno zadevo, in ostalimi, to pa vpliva nanj," je dejal Perez. "Presrečni smo, da ga imamo tu v Madridu. Cristiano bo tudi ostal, kjer je. Nisem govoril z Mendesem glede njega. V tem trenutku ni razloga, da bi bili preveč zaskrbljeni."

Ronaldo je sicer po porazu v polfinalu Pokala konfederacij zapustil reprezentanco z dovoljenjem vodstva in ne bo igral na tekmi za končno 3. mesto. Razlog je, da je Ronaldo postal očka dvojčkov, ki sta se rodila ravno pred začetkom tega turnirja.

Pojavilo se je tudi nekaj komentarjev, v katerih so tako mediji kot navijači trdili, da je nastala zgodba zgolj Ronaldova "kuhinja", s katero naj bi skupaj z agentom izsilil, da bi Real poravnal okoli 50 milijonov davčnega dolga in obresti, s čimer bi se izognil zaporni kazni. Nekateri menijo, da želi Realova številka sedem zgolj višjo plačo, glede na to, da ga bo Lionel Messi pri Barceloni ob podpisu nove pogodbe presegel. "So ljudje, ki mislijo, da vse skupaj počne zaradi boljše pogodbe, a v osmih letih se to še ni zgodilo. Ni takšen. Ne morete podpisati nove pogodbe vsako leto. Cristiana denar ne motivira," Ronalda brani Perez, ki ga sicer ni pripeljal v Madrid, za prestop iz Manchester Uniteda se je dogovoril Perezov predhodnik Ramon Calderon, na katerega je najboljši strelec belega baleta vseh časov veliko bolj navezan kot na trenutnega prvega moža kluba. Na vprašanje, zakaj Real ni javno podprl Ronalda kot je to denimo storila Barcelona z zdaj že famoznim projektom #WeAreAllMessi, ki je na družbenih omrežjih požel toliko negodovanja, je Perez dejal, da so davčne zadeve stvar nogometašev in njihovih zastopnikov.

Florentino Perez. (Foto: AP)

"Nikoli nisem prijavil davkov za igralca, Madrid za to ni odgovoren. Vsi imamo dolžnost, da izpolnjujemo naše dolžnosti," dodaja Perez. "Govoril sem z odvetniki, ki ga zastopajo, glede na to, kaj so mi povedali, pa ne verjamem, da je posredi kakršen koli prestopek. Gre za vprašanje interpretacije, ne za kriminalno dejanje. Veliko novic je napisanih v slabi veri. Moramo biti potrpežljivi in lahko govorimo po pokalu konfederacij. Ali pa ne govorimo. Ne vem," dodaja eden najpremožnejših evropskih gradbincev, ki bi lahko pričal tudi v odmevnem primeru Barceloninega napadalca Neymarja, če ga bo družba DIS, ki se bori za svoj delež pri prestopu iz Santosa leta 2013, poklicala kot pričo. Neymar je Perezu takrat "ušel" na Camp Nou, veliko bližje pa se zdi stadionu Santiaga Bernabeua junak minule sezone pri AS Monacu, francoski reprezentant Kylian Mbappe, a predsednik Reala ne želi prehitevati zadev.

"Ničesar nisem dobil od preiskovalcev (glede Neymarja, op. a.), a če me pokličejo, potem se bom zglasil na sodišču. Teh ljudi ne poznam, z njimi nisem nikoli posloval," je glede morebitnega pričanja povedal Perez in se nato dotaknil še Mbappeja, ki naj bi si močno želel igrati pod taktirko rojaka Zinedina Zidana. A vprašanje je, če bo ob Ronaldu, Garethu Balu, Karimu Benzemaju in Marcu Asensiu kaj prostora za enega največjih talentov v Evropi. "Če sem že govoril z njegovo družino? Nerad zanikam reči, ne sprašujte me zadev, na katere ne morem odgovoriti. Vem, da je Zidane pred leti govoril z Monacom. Pri teh letih ima zelo malo igralcev mesto v Madridu. Zidane je prišel z 28 leti. Moramo biti potrpežljivi. Resnično ne vem, če bo Mbappe prišel to poletje. Mora se odločiti, če prihaja sem igrat ali pa je bolje, da se še naprej razvija. Če mi Zidane da zeleno luč, potem bi mi moral tudi povedati, da ga bo dajal v igro," je še izjavil Perez.