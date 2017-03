VIDEO: Ronaldo prihaja domov, po čustveni tekmi s Švedsko bo lahko že pristal na 'svojem' letališču

Mednarodno letališče na Madeiri (Madeira International Airport) dobiva novo podobo: napis s podobo Cristiana Ronalda že krasi poslopje na obrobju mesta Agua de Pena na skrajnem vzhodu otoka, kjer bodo v sredo pripravili posebno slovesnost ob uradnem preimenovanju letališča po kapetanu državne reprezentance in zvezdniku madridskega Reala. Ronaldo se bo slovesnosti seveda udeležil takoj po tem, ko bo s Portugalsko odigral čustveno prijateljsko tekmo s Švedsko: to bo prvič v profesionalni karieri, da se bo Ronaldo sootočanom predstavil na kakšni uradni tekmi. Portugalci so na Madeiri oziroma bodočem Ronaldovem letališču pristali v ponedeljek, družbo jim je delal tudi osvojeni pokal z Eura 2016, kjer je državna izbrana vrsta slavila na svojem prvem velikem turnirju v zgodovini. Letališče na Madeiri sicer slovi kot eno najbolj vetrovnih na svetu, zdaj pa bo sloves še podkrepilo novo ime, ki je dvignilo veliko prahu. Na Madeiri so otoške regionalne oblasti preimenovanje napovedale po podvigu na lanskem Euru 2016, od tedaj naprej pa je divjala precej žolčna razprava, številni politiki in prebivalci otokov so menili, da bi Ronaldovo ime bolj sodilo na kakšen športni objekt. Portugalska vlada je iz Lizbone celo sporočila, da brez njihovega privoljenja do spremembe imena niti ne more priti, a je očitno le prižgala zeleno luč.

Ronaldo je po golih Madžarski skupno že 70-krat zadel v dresu reprezentance, za katero je prvo tekmo kot član odigral leta 2003. (Foto: AP)

"Včasih ima državna hvaležnost kratek spomin, a Madeira ga nima," je že lani povedal predsednik regionalne vlade na Madeiri Miguel Albuquerque, ki je dejal, da bodo letališče v čast Ronaldu preimenovali zaradi njegovih zaslug v boju za domovino. Albuquerque je o Ronaldu za A Bolo pred kratkim povedal tudi, da je Ronaldo "velik Madeirčan", nasprotnike svoje poteze pa je obtožil, da "nimajo manir". Lokalni prebivalci so podpisovali tudi peticije, a očitno bo strelec 70 golov za reprezentanco, natančen je bil tudi na sobotni kvalifikacijski tekmi za SP 2018 z Madžarsko (3:0), le dobil "svoje" letališče. Ronaldo je v precejšnjem pomanjkanju odraščal v mestu Funchal, kjer si je delil sobo s starejšim bratom in sestrama, nato pa se je preselil v Lizbono, kjer se je začel klesati v mladinskem pogonu Sportinga. Po prestopu v Manchester United je pod taktirko Sira Alexa Fergusona postal osvajalec zlate žoge, njegov sloves pa je še okrepila selitev v Real Madrid, kjer igra od leta 2009. Ronaldo je najprepoznavnejši obraz Madeire, ki slovi kot ena najbolje obiskanih točk v državi. V Funchalu že stoji kip in njegov muzej, nedavno je začel obratovati tudi kompleks hotelov. "Izvrstno bo odigrati to prijateljsko tekmo s Švedsko na Madeiri. Lepo bo, da bom lahko Madeirčanom pokazal tudi pokal, ki si ga prav tako zaslužijo, ker so držali z nami od začetka," je pred prihajajočimi slovesnostmi povedal Ronaldo. "Velika hvala jim za podporo med evropskim prvenstvom, to je bilo zelo pomembno, podpirali pa so nas tudi Portugalci z vseh koncev: Azorov, Madeire, izseljenci v Franciji. Ta tekma bo neke vrste počastitev Madeire, ki si to po 16 letih od zadnje tekme reprezentance zasluži nekaj takega. To je bila izvrstna odločitev zveze."