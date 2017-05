Juventus stoji med Realom in zgodovinskim dosežkom, Ronaldo prepričan: 'V vsaki obrambi je šibka točka'

Ronaldo priznava, da tako spočit v zaključku sezone ni bil že dolgo. (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo se pred finalom Lige prvakov zaveda, da Real Madrid proti čvrsti ekipi Juventusa čaka težka naloga, če želi kot prvi v zgodovini modernega formata najelitnejšega evropskega tekmovanja osvojiti drugi zaporedni naslov. "To je cilj, ki ga želimo doseči vsi igralci Real Madrida. Želimo v zgodovino, če zmagamo, bomo prvi, ki bi do naslova prišli dve leti zapored v novem formatu Lige prvakov. To je ambicija in sanje. Držimo pesti," je za uefa.com povedal Ronaldo. O Juventusu je Portugalec nadaljeval, da ima "izvrstno obrambno vrsto", a da ima tudi tako odlična obramba svoje vrzeli, ki jih bo s soigralci poskušal poiskati. "Vemo, da nas čaka zelo naporna tekma, a smo Real Madrid in imamo dobro priložnost za zmago. Zelo podobno bo kot v prejšnjih finalih. To so tekme, v katerih so možnosti vedno 50-odstotne. Oboji bomo poskušali izkoristiti napake nasprotnika. Ekipa, ki bo storila manj napak, bo najbrž zmagala, upam, da bo to Real Madrid," nadaljuje Ronaldo. "To bo zelo razburljiva tekma in vsi jo bodo želeli pospremiti. Igralci želimo le uživati na zelenici. Pričakovanja so visoka, v ekipi pa je veliko samozavesti."

Prvi strelec belega baleta v tej sezoni Lige prvakov z desetimi goli je nato malce podrobneje seciral sobotnega nasprotnika, ki je prav tako osvojil domači naslov, rekordnega šestega zaporednega in skupno 35. (oziroma 33.) v klubski zgodovini. "Gre za odlično ekipo. Niso slučajno v finalu. Osvojili so italijansko prvenstvo in pokal. So težek nasprotnik in vemo, da bo tekma zapletena. Radi tesno pokrivajo, tako kot Atletico Madrid. Res je, da imajo izvrstno obrambno vrsto, toda kljub temu, da so njihovi branilci tako dobri, je v vsaki obrambi šibka točka. Zato bomo morali dešifrirati te šibke točke, izkoristiti prostor, ki nam ga bo ponudil Juventus na tekmi in to izkoristiti za zadetke," pravi Ronaldo. Kapetana reprezentance Portugalske pred odhodom na pokal konfederacij čaka že tretji finale Lige prvakov v zadnjih štirih sezonah.

Vratar Juventusa Gianluigi Buffon je le ena od ovir, ki jih bo moral v soboto preskočiti beli balet. (Foto: AP)

Ronaldov igralni položaj je tudi v letošnji sezoni skrbel za razprave med navijači. "Moj položaj je vedno enak. Najraje igram svobodno v napadu in to priložnost mi Zidane tudi ponuja," igra Ronaldo, ki po mnenju mnogih postaja izjemen osrednji napadalec. "Igram svobodno. Na boku ali v sredini? Igram tam, kjer menim, da moram. Sem bil pa v zadnjih dveh letih v tem času precej utrujen, ko sta bila na sporedu zaključka La Lige in Lige prvakov. Letos pa sem na par tekmah počival in počutim se veliko bolje kot v minulih sezonah," je pristavil Portugalec.

"Vedno je nekaj posebnega igrati v finalu Lige prvakov. Pomerili se bomo z izvrstno ekipo. Mislim, da so možnosti 50-odstotne, toda jasno je, da pričakujem zmago, saj bi bilo to nekaj izjemnega. Izjemno težko je osvojiti Ligo prvakov. V skupinskem delu smo bili drugi za Borussio Dortmund, a menim, da nam je šlo dobro. Nato nam je uspelo izločiti veliki ekipi, kakršni sta Atletico in Bayern, zato si tudi zaslužimo biti v finalu. Odkar sem v Realu, smo se vedno osredotočali na tekme na izpadanje, morda celo bolj kot na ostale, to pa kaže na to, da smo velika ekipa," je prepričan 32-letni zvezdnik svetovnega nogometa. Besede hvale ima tudi za trenerja članskega moštva Zinedina Zidana, čigar vodenje in namenjanje skrbno odmerjenih premorov mu je očitno zelo dobro delo pred koncem sezone. V tem obdobju je imel Ronaldo v zadnjih letih sicer veliko težav, a tokrat temu ni tako.

"Opravil je izjemno delo. To sezono je začel od samega začetka in dokazuje, v kako dobrega trenerja se razvija. Zelo sem zadovoljen z njegovim delom, občudoval sem ga kot igralca, zdaj pa ga še bolj kot trenerja, saj je zelo pozitivna, delovna oseba, ki zelo spoštuje igralce. Zato tudi nikakor ne dvomim, da gre uspešnost ekipe pripisati odličnemu delu, ki ga opravlja. Vsi igralci so zadovoljni z njim," Zidana hvali Ronaldo. "Zelo inteligentno je vodil ekipo. To ni lahko, situacija ni lahka, saj si vsi igralci želijo veliko igrati. Zidane pa je opravil zelo inteligentno delo in uspelo mu je uporabiti vse igralce. To je bilo ključno, da smo prišli do finala in osvojili La Ligo. Zato menim, da je sezona še naprej odlična." Evropska stotica, ki jo je v tej sezoni dosegel, je bila njegova tiha želja, priznava vodilni nogometaš madridskega belega baleta. "Želel sem si doseči to znamko. Bil sem blizu, toda nekaj tekem nisem zadel, zato je bilo malce težje. Vedno sem verjel, da bom prvi v zgodovini zabil sto golov in uspelo mi je. Ta cilj sem si postavil na začetku sezone in ga, hvala Bogu, dosegel. Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerju in navijačem Real Madrida. To je bil lep trenutek v moji karieri. Izjemno sem srečen," je še dodal Ronaldo.