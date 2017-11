Cristiano Ronaldo za L'Equipe: Ne bojim se moči PSG-ja, želim osvojiti še peto zlato žogo

Čeprav se okrog njega vselej dviga precej prahu, Cristiano Ronaldo po pravilu nikoli ne razočara. Vsaj, kar se tiče intervjujev, še posebej tistih obsežnejših, kot je bil zadnji za sloviti francoski športni časnik L'Equipe, v katerem je 32-letni kapetan portugalske izbrane vrste spregovoril o številnih (ne)perečih temah.





Cristiano Ronaldo za sloviti L'Equipe: "Še vedno sem lačen vrhunskega nogometa in lovorik." (Foto: AP)

PSG nima ugleda na ravni Reala



Številni nogometni strokovnjaki so prepričani, da bo aktualni evropski klubski prvak iz španske prestolnice zelo težko ubranil naslov najboljšega kolektiva na stari celini. Razlog za takšno trditev naj bi tičala v zvezdniški zasedbi Paris Saint-Germaina, ki razpolaga z izjemnim napadalnim tercetom Neymar jr. - Edinson Cavani - Kylian Mbappe.



"Po pravici povedano se nihče od nas ne boji moči PSG-ja. Drži, da imajo še močnejšo zasedbo od lanske, toda mi smo Real Madrid. Dvanajstkratni evropski prvaki z jasno željo in usmeritvijo po osvajanju novih lovorik. Vsakega tekmeca spoštujemo, a se ga ne bojimo. Menim, da nas nihče ne bo mogel kar tako z lahkoto vreči z evropskega vrha," je na vprašanje o močnih konkurentih za osvojitev letošnje lige prvakov brez dlake na jeziku odgovoril Ronaldo, in pristavil: "Real je najmočnejši takrat, ko se podeljujejo lovorike in druga priznanja. Verjemite, da bomo tudi prihodnje leto storili vse za ubranitev naslova v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju."



Lačen novih lovorik, Zidana zelo spoštuje



Čeprav so mnogi prepričani, da je sezona 2017/18 njegova zadnja v dresu belega baleta, Cristiano odločno odgovarja: "Pogodba z Realom mi poteče šele čez štiri leta. Torej? Ne vidim razloga za izmišljevanje nečesa, kar absolutno ne drži. Moja glavna cilja sta ozko povezana z Realom, saj si želim še naprej v belem dresu osvajati lovorike in nadaljevati z dobrimi igrami. Ob tem pa se potegovati še za peto zlato žogo, kar bi bil izjemen dosežek."



O strategu Zinedinu Zidanu Ronaldo govori z izbranimi besedami: "Z Zidanom sva si zelo podobna, saj oba delujeva zelo premišljeno in preudarno. Nikoli ne postaneva nervozna, kar je zelo pomembno za ohranjanje ravnotežja znotraj moštva. Verjamem, da je pred nami še veliko uspešnih in srečnih dni."





Cristiano Ronaldo v svojem 'momentu'. (Foto: AP)

Največji kritiki družinski člani, ki mu pomenijo vse v življenju



Ronaldo je v omenjenem intervjuju postregel tudi z zanimivim 'razodetjem' o tem, kdo so njegovi največji kritiki, ko mu ne gre vse po načrtih. "Veste, navajen sem na številne kritike iz novinarskih vrst, ko mi ne gre najbolje od rok, toda bolj me presenetijo vprašanja moje matere, sestre, brata, žene ali otroka, ki včasih težko razumejo, da na vsaki tekmi pač ne morem doseči zadetka. Čeprav si tega vselej močno želim. Ko sem na zelenici, skušam dati vse od sebe za zmago moštva. Sem pa po drugi strani zelo vesel močne podpore družinskih članov, brez katerih si ne predstavljam srečnega življenja. Na koncu dneva so oni tisti, ki mi nudijo vso podporo tega sveta," je v čustvenem tonu zaključil Cristiano Ronaldo.