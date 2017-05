Znana 'črna lista' novega Barcinega poveljnika: najmanj pol ducata igralcev 'na odstrelu'

Luis Enrique in Ernesto Valverde (Foto: AP)

Dosedanji trener Athletica iz Bilbaa Ernesto Valverde je bil že pred uradno potrditvijo kluba najbolj vroč kandidat. Barcelona je sporočila, da bo 53-letni strokovnjak blaugrano vodil v naslednjih dveh sezonah, tretja sezona pa bo opcijska. Na trenerskem stolčku Athletica je bil zadnje štiri sezone. Uradno bodo novega stratega predstavili v četrtek, predsednik kluba Josep Bartomeu pa je na novinarski konferenci pojasnil, zakaj so se odločili za trenerja, ki je nekoč že nosil dres Barce. Končno odločitev so sicer pri Barceloni sprejeli pred dnevi. V klubu pričakujejo, da bo novi trener takoj po nastopu službe že začel gradnjo ekipe, ki bo skušala preseči letošnjo ne najbolj uspešno sezono, v kateri je Barcelona osvojila le španski pokal.

Kot igralec je Ernesto Valverde igral za Katalonce med letoma 1998 in 2000. Kot trener je že deloval v Barceloni, vendar pri mestnem tekmecu Espanyolu med letoma 2006 in 2008. Preden je bil vodja Athletica, pa je v Španiji vodil Valencio, v Grčiji pa Olympiakos.

Prvi tekmovalni izziv za novega trenerja pa bo poletni superpokal, kjer se bodo Katalonci pomerili z največjimi tekmeci iz Madrida. "Valverde je že zavihal rokave. V prvi vrsti išče desnega branilca, štoperja in kreativnega vezista z dobrimi pljuči. Čeprav še ni uradno pa je že sestavil tudi seznam tistih, na katere ne računa v prihodnje. S tem se bodo sprostila mesta za okrepitve, ki jih novi trener že ima v glavi, a z imeni na plan še ne gre. Je pa bolj ali manj jasno, kdo so tisti "odvečni," piše El Mundo Deportivo in pridno našteva imena posameznikov, ki bodo v poletnem prestopnem roku (predvidoma) zapustili Camp Nou.





Lionel Messi ne odstopa od svojih zahtev. Letno zahteva točno 40 milijonov evrov. (Foto: Facebook)

"Arda Turan, Jeremy Mathieu, Rafinha, Javier Mascherano in Andre Gomes zagotovo odhajajo, poleg njih pa je možen odhod še nekaterih. V očeh Valverdeja so "sporni" še Aleix Vidal, Lucas Digne, Denis Suarez in Paco Alcacer. Vsi ne bodo odšli, večina pa bo hočeš nočeš morala zapustiti Barco, saj se v klubu pripravlja konkretna igralska poletna osvežitev," je prepričan El Mundo Deportivo.

Vodstvo Barce je s ključnimi možmi uspelo podaljšati pogodbo, pred njimi je najtežja naloga, saj mora uskladiti podrobnosti z dvema "iz prve vrste". Lionel Messi zahteva neto 40 milijonov evrov po sezoni, to v bruto znesku pomeni 80 milijonov. Messi v zahtevah ne popušča, saj je zavrnil zadnjo 30 milijonov evrov težko ponudbo. Z Iniesto bo dogovor lažji.

O možnih okrepitvah še ni veliko govora, a dobro obveščeni katalonski mediji so dve imeni že potrdili. "Španec Hector Bellerin in Italijan Marco Veratti sta na "top" listi. Barca bo zanju skupaj morala odšteti dobrih 100 milijonov evrov, zato je prodaja igralcev več kot nujna," zaključuje ugledni katalonski športni časnik. Spomnimo, dosedanji trener Luis Enrique je Barco vodil tri sezone in s katalonskim velikanom osvojil devet lovorik. Valverde je bil že pred tremi leti resen kandidat za naslednika neuspešnega trenerja Tate Martina, a so se takrat v Kataloniji odločili za Enriqueja. "Govorila sva in veseli se že tega izziva. Ima znanje, pogum ter izkušnje in je pravi za ta posel. Njegov slog dela je podoben našemu, upošteva mladinski pogon in ga rad uporablja v sestavi ekipe, niso pa mu tuje niti sodobne tehnologije," je pluse novega trenerja naštel Barcelonin predsednik Bartomeu.