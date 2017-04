Crystal Pallardyce po Chelseaju na kolena spravil še topničarje, ki vse bolj izgubljajo Ligo prvakov

Nogometaši Arsenala so izgubili na gostovanju pri prerojenem Crystal Pallaceu. Ekipo, ki se bori za obstanek, je konec decembra prevzel Sam Allaradyce, od konca februarja pa beleži fenomenalne rezultate – na zadnjih šestih prvoligaških tekmah so orli kar petkrat zmagali, na kolena pa so pred desetimi dnevi spravili celo vodilno ekipo Chelsea.