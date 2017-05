Cuadradu v Juventusu dolgoročna pogodba

Juan Cuadrado (Foto: AP)

Juan Cuadrado se je v začetku leta 2015 iz Fiorentine preselil v Chelsea, ta pa ga je septembra istega leta posodil Juventusu. Nova pogodba ga s staro damo veže do 2020. Juventus bo odškodnino v višini 20 milijonov evrov Chelseaju poravnal v treh obrokih od sezone 2017/18 naprej. "Po opravljenih sestankih in dogovorih v pogodbi, je bila naša obveza, da pridobimo registracijske pravice za Juana Cuadrada v popolnosti," so zapisali pri Juventusu, ki se bo 3. junija v finalu Lige prvakov pomeril z Realom Madridom. Pogodba se 28-letnemu kolumbijskemu reprezentantu pri Juventusu izteče 30. junija 2020.