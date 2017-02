Čustveno slovo Ranierija od kluba in navijačev: 'Umrle so moje sanje'; ekipo prevzema Shakespeare

23. februar je dan, ko so umrle Ranierijeve sanje. (Foto: AP)

"Večinoma se moram zahvaliti nogometnemu klubu Leicester City. Avantura je bila izjemna in bo v meni večno živela,'' je nadaljeval italijanski strokovnjak Claudio Ranieri, tvorec senzacionalnega uspeha lisic v pretekli sezoni Premier League. "Iskrena hvala vsem v klubu, igralcem, osebju in vsem, ki so bili del tega, kar smo dosegli. Toda največja hvala navijačem. Vzeli ste me v svoja srca in me imeli radi. Tudi jaz vas imam rad," je sporočil in dodal: "Nihče nam ne more vzeti tega, kar smo dosegli skupaj in upam, da o tem razmišljate in se smejite vsak dan, tako kot bom to vedno počel jaz."

Ranieri tako krstne sezone lisic v Ligi prvakov ni doživel do konca, saj so se v klubu odločili za šok terapijo potem, ko so lisice kljub slabi predstavi v Sevilli prišle do ugodnega rezultata (zaostanek z 1:2), na povratni tekmi na Otoku pa bodo lovile novo senzacijo – napredovanje med osem najboljših ekip Lige prvakov. Če so v Ligi prvakov v tej sezoni delovali kar solidno, pa so lisice pod Ranierijevo taktirko povsem popustile v angleški ligi. Trenutno zasedajo 17. mesto po 25 odigranih krogih, a so le točko stran od mest, ki pomenijo slovo od angleške Premier League. Tako kot se lahko zgodi, da bodo tako kot so senzacionalno osvojili naslov prvaka, prvaki senzacionalno le sezono zatem, ko so osvojili naslov, izpadli v nižjo kategorijo angleškega nogometa.