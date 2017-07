Davčna inšpekcija pošilja poletne 'pozdrave' Ronaldu, agenti obiskali njegovo luksuzno jahto

Ronaldo niti med počitnicami ne more odmisliti skrbi. (Foto: AP)

Španske oblasti ne počivajo niti v vročih poletnih mesecih. V medijih so namreč zaokrožile fotografije treh oboroženih agentov, ki so zmotili zasluženi oddih Cristiana Ronalda. Agentje so Portugalca ujeli ravno, ko se je vračal s kosila na balearskem otoku Formentera, na katerem se je ustavil med križarjenjem po sredozemskem morju. Na fotografijah je mogoče razločiti može, ki so se vkrcali na prestižno jahto imenovano 'aYa London', ki jo je nogometni zvezdnik najel za počitnikovanje celotne družine. Preiskava je tako za uro in pol prekinila brezskrbne počitnice, kljub temu pa je Ronaldo ostal povsem miren ob boku svojega dekleta Georgine Rodriguez in mame Dolores Aveiro. Španska davčna služba se je očitno prav v poletnih mesecih odločila priti do dna utaji davkov, ki nogometaša bremeni za kar 15 milijonov evrov, v primeru obtožbe pa bi se moral portugalski kapetan posloviti od 28 milijonov evrov, izognil pa se ne bi niti zaporu.