David Moyes (pričakovano) naslednik Bilića na klopi West Hama

Nazadnje je Moyes vodil zasedbo Sunderlanda, s katerim je izpadel drugo ligo. (Foto: AP)

"Komaj čakam snidenje z navijači, da bom lahko na stadionu skupaj z njimi. Potrebujemo podporo, potrebujemo to, da so z nami vsi. V rokah imamo odgovorno nalogo, toda prepričan sem, da lahko s skupno podporo pridemo do pravih rezultatov od danes pa do konca sezone," je v video sporočilu prek družbenih omrežij navijače nagovoril novopečeni trener West Hama David Moyes. Ta se sicer v zadnjih letih ni proslavil s trenerskim delom v klubih. Hitro je zaključil epizode tako pri Manchester Unitedu kot Real Sociedadu in Sunderlandu.

West Ham je po enajstih odigranih krogih angleške Premier League na 18. mestu, zbral pa je zgolj devet točk. Na zadnjih štirih tekmah so nogometaši iz Londona ostali brez zmage (dva remija, dva poraza), kar je sodu izbilo dno in dolgoletni trener Slaven Bilić se je moral posloviti. V ozadju je West Ham že imel pripravljenega Moyesa, ki bo že danes vodil prvi trening kladiv.

Bilić je za okrepitve porabil skoraj 50 milijonov evrov, potem ko je pripeljal napadalca Marka Arnautovića in Javierja Hernandeza, a pričakovanih rezultatov ni bilo. West Ham je na 11 tekmah zmogel le 11 zadetkov, v oči pa bode predvsem najslabša obramba lige, ki je prejela kar 23 zadetkov.