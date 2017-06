Defoe za tri leta v Bournemouth

Jermain Defoe je na Otoku med drugim nosil tudi dres londonskega Tottenhama. (Foto: Reuters)

Jermain Defoe bo še naprej igral v angleški nogometni prvi ligi, saj se je dogovoril za triletno sodelovanje z Bournemouthom. Štiriintridesetletnik je za Bournemouth v preteklosti že igral, nazadnje je nosil dres Sunderlanda, za katerega je v zadnji sezoni zabil 15 golov. Podpisal je triletno pogodbo. Defoe je imel v pogodbi s Sunderlandom klavzulo, da lahko klub zapusti, če ne obstane v Premier League. To se je zgodilo in izkušeni napadalec se je v Bournemouth preselil kot prost igralec. "Lepo je biti nazaj in komaj čakam, da se izziv začne. Ko se je pojavila možnost, da se vrnem v Bournemouth, sem vedel, da je to prava odločitev," je za spletno stran kluba dejal Defoe, ki je za Anglijo odigral 57 tekem in dosegel 20 golov.

Defoe je za Bournemouth igral v sezoni 2000/01 kot posojen igralec West Hama. V tisti sezoni je v tretji ligi na 29 tekmah zabil 18-krat. Nosil je še drese Tottenhama, Portsmoutha in Toronta.