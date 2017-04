Dejstvo: Ko Messi zabija, Barca točke nabira, Katalonci po zaslugi Argentinčevih golov osvojili največ točk v prvenstvu

Lionel Messi je vodstvu Barce znova pokazal, kaj bo pogrešala, če res ne bodo našli skupnega jezika o podaljšanju pogodbe. (Foto: AP)

Nogometaši Barcelone so v 32. krogu španske La Lige prišli do 22. prvenstvene zmage v sezoni. Na svojem Camp Nouu so s 3:2 premagali vselej neugodni Real Sociedad in tako za večnimi tekmeci iz Madrida še vedno zaostajajo za tri točke. Katalonci imajo za nameček še odigrano tekmo več od Reala in so pred zahtevno nalogo, če želijo ubraniti naslov prvaka. Pred povratnim obračunom četrtfinala Lige prvakov proti Juventusu, kjer bodo Katalonci poskušali spisati nov čudež, je dobro formo znova potrdil prvi zvezdnik Lionel Mesiš. Argentinec, ki v Torinu ni uspel preprečiti visokega poraza proti stari dami (3:0), bo moral biti v najboljši izvedbi, če bo želel svojemu moštvu pomagati do uvrstitve v polfinale. Proti Baskom je že nameril svoje merilne naprave, potem ko se je znova dvakrat vpisal med strelce, a če bo to dovolj za Gianluigija Buffona bomo videli šele v sredo. Messi legendarnemu Italijanu še ni dal gola, je pa v španski Primeri znova dokazal, kako nepogrešljiv člen Barcelone je. Z novima dvema zadetkoma je znova opomnil vodstvo kluba in navijače, kaj bodo pogrešali, če res ne bodo našli skupnega jezika o podaljšanju pogodbe, ki Argentincu poteče po koncu sezone prihodnje leto.

Argentinski virtuoz se je z 28. in 29. prvenstvenim golom še bolj trdno zasidral na prvem mestu strelcev La Lige in poskrbel za zanimiv statističen podatek. S pomočjo njegovih zadetkov je namreč Barcelona v letošnji sezoni osvojila kar sedemnajst prvenstvenih točk, kar je največ med vsemi igralci med špansko elito. Za nameček je Leo zadel največ golov izven kazenskega prostora (7) v najboljših petih liga na svetu. Torej, bo to dovolj, da dobi novo pogodbo? To je sedaj vprašanje, na katerega odgovor čaka celotna nogometna javnost.