Del Piero intervjujal Ronalda in dobil zanimiv odgovor: Ko bom zaključil z nogometom, bi rad snemal filme

Vem, da bom, ko se bom upokojil, imel lepo življenje. Ne govorim tega zato, ker imam veliko denarja. To govorim zato, ker bom preizkusil nove stvari. Cristiano Ronaldo

Upokojeni nogometaš Juventusa Alessandro Del Piero je letos imel to čast, da je portugalskemu zvezdniku madridskega Reala Cristianu Ronaldu podelil nagrado za najboljšega nogometaša leta po izboru Globe Soccer. Po podelitvi nagrade pa je legendarni Juventusovi desetici pripadla še ena čast: intervju z Ronaldom. Ta bo na italijanski televiziji Sky izšel januarja, v predogled pa smo že dobili delček pogovora. In lahko zapišemo, da je Del Piero s strani Portugalca dobil več kot zanimive odgovore.

Na vprašanje, kje se vidi po končani nogometni karieri, je Ronaldo odgovoril: "Sedaj sem osredotočen na dogajanje na igrišču. Vem, da bo napočil trenutek, ko bom nogomet moral opustiti, toda do takrat želim uživati vsak trenutek. Kar je dobro, je zelo dobro. Vem, da bom, ko se bom upokojil, imel lepo življenje. Ne govorim tega zato, ker imam veliko denarja. To govorim zato, ker bom preizkusil nove stvari. Na primer, želim se preizkusiti v snemanju filmov. Imam kar nekaj podjetij, hotelov, telovadnic … Želim si postati uspešen podjetnik. Pri 27 oz. 28 sem že začel načrtovati svojo prihodnost. Že dolgo je tega. Imam zelo dobro ekipo, veliko ljudi, ki dela v mojem podjetju in mi pomaga ustvarjati zanimive projekte. Ko igram nogomet, je vse odvisno od mene, izven igrišča pa je veliko odvisno od teh ljudi, ki delajo zame."

Del Piera je v pogovoru z najboljšim nogometašem leta, ki se je v koledarskem letu 2017 veselil še pete zlate žoge v karieri, zanimalo, kje Portugalec najde vso motivacijo iz leta v leto … "Ključ do uspehov je prav motivacija. Če si motiviran, je vse bolj preprosto. Sam to veš, prav tako si bil igralec, v tem športu je treba veliko delati. Gre za lastno željo, strast … Veliko dejavnikov je treba združiti. Še vedno čutim veliko strast do nogometa, obožujem zmagovati in čutim, da lahko vsako leto dosežem še več. Ljudje govorijo o moji starosti, toda včasih se z njimi ne strinjam. Veliko mladih podleže poškodbam, ker ne pazijo na svoje telo. Imam 32 let, skoraj 33, nisem več otrok, vem. Toda počutim se močnega in motiviranega. V glavi še vedno čutim moč in prav to dela razliko," je izpostavil Ronaldo.