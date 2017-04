Derbi Uniteda in Chelseaja na Old Traffordu prepričljivo dobili rdeči vragi

Manchester United je dobil derbi proti Chelseaju. (Foto: AP)

Derbi 33. kroga Premier League na Old Traffordu so dobili gostitelji in prekinili dolg niz porazov proti Chelseaju. Rdeči vragi so bili tokrat boljši tekmec, imeli so premoč v posesti žoge in so nadzorovali potek tekme, Londončani so si priigrali le redke priložnosti. Trener Jose Mourinho je sicer na klopi pustil Zlatana Ibrahimovića, prednost je dobil Marcus Rashford in ta poteza se je strategu obrestovala. Na igrišče je Portugalec poslal naslednjo enajsterico: David de Gea; Antonio Valencia, Eric Bailly, Marcos Rojo, Matteo Darmian; Marouane Fellaini, Ander Herrera, Paul Pogba; Jesse Lingard, Marcus Rashford, Ashley Young.

Trener Chelseaja Antonio Conte pa se je odločil za naslednjo udarno postavo: Asmir Begović; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill; Victor Moses, N’Golo Kante, Nemanja Matić, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Eden Hazard. United je hitro povedel, že v sedmi minuti je gol dosegel Marcus Rashford, na 2:0 je na začetku drugega polčasa povišal Ander Herrera. Žoga se je odbila od Zoume in Begović je bil brez moči. Chelsea sicer ostaja na prvem mestu ligaške lestvice s štirimi točkami prednosti pred Tottenhamom. United je na petem mestu s 60 točkami, četrti je mestni tekmec City (64 točk).

Na drugi današnji tekmi je Liverpool v gosteh premagal West Brom z golom Firmina v sodnikovem podaljšku prvega polčasa.

Jose Mourinho je bil tokrat zelo zadovoljen z razpletom. (Foto: AP)

Izida:

Manchester United - Chelsea 2:0 (1:0)

Rashford 7. Herrera 49.;

West Brom - Liverpool 0:1 (0:1)

Firmino 45.