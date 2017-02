Messi s spretno reakcijo pokvaril Oblakovo vrnitev v vrata Atletica za skok Barcelone na vrh La lige

Messi je poskrbel za 16 ligaško zmago Barcelone v tej sezoni. (Foto: AP)

V tekmo so bolje vstopili domači nogometaši Atletica, v vratih katerega je priložnost prvič po vrnitvi po poškodbi dobil slovenski čuvaj mreže Jan Oblak. V 16. minuti tekme je znotraj kazenskega prostora Barcelone sprožil francoski napadalec Antoine Griezmann, a je njegov strel zadnji hip uspel blokirati gibčni Samuel Umtiti. Atletico je kasneje zagrozil že v 32. minuti tekme, a je podaja Griezmanna bila premalo natančna, tako da jo je vratar Barcelone Marc-Andre Ter Stegen brez večjih težav prestregel. Zadnjih deset minut prvega polčasa pa je pripadlo Kataloncem. Najprej je v 38. minuti s prostega strela z leve strani z levico zapretil Lionel Messi. Ta je z natančnim strelom meril pod prečko Atleticovih vrat, toda z obrambo se je Oblak. Ta je znova pokazal svojo kakovost pet minut kasneje, ko je po neugodnem strelu Gerarda Piqueja z glavo žogo ujel.

Oblak se je vrnil v vrata Atletica, pri obeh golih pa je bil povsem nemočen. (Foto: AP)

V 49. minuti je obramba Atletica pozabila na Suareza, ki ga je s podajo lepo zaposlil Messi, a je ta iz ugodnega položaja meril krepko mimo Oblakovih vrat. V 52. minuti pa je na drugi strani zagrozil Griezmann, a se je ob njegovem strelu z leve strani izkazal Barcelonin vratar. Z glavo je v 56. minuti poskusil branilec Godin, a meril prek Ter Stegnovih vrat. Oblakovo mrežo pa je po pravem fliperju v 64. minuti načel Rafinha. Temu se je žoga od branilcev Atletica odbila na desnico, s katero je premagal tokrat povsem nemočnega Oblaka. Atletico se je dobrih pet minut kasneje vrnil v igro z golom branilca Diega Godina, ki je izpustil tekmo Lige prvakov z Bayerjem zaradi poškodbe. Godin je, sicer, kot je počasni posnetek pokazal, najverjetneje iz prepovedanega položaja, po podaji Kokeja prišel do strela z glavo in matiral nepripravljenega Ter Stegna. Branilec Madridčanov je tako ob izenačenju na 1:1 poskrbel za navdušenje na Vicenteje Calderonu. V 86. minuti pa je Oblaku znova zabil Messi, kateremu je strel najprej uspel blokirati eden od branilcev, a je Argentinec prišel do odbite žoge in jo rutinirano poslal mimo Oblaka za vodstvo Barcelone 2:1. To je bil tudi končni izid tekme v španski prestolnici. Katalonci so se tako z dvema tekmama več po dolgem času vrnili na vrh španske ligaške lestvice, kjer imajo 54 točk.

Španska liga, 24. krog:

Atletico Madrid – Barcelona 1:2 (0:0)

Godin 70.; Rafinha 64., Messi 86.