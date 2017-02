Devet mesecev po osvojitvi naslova prvaka Leicester odpustil Claudia Ranierija: favorit za naslednika še en Italijan

Ranieri je pri Leicestru po vodenju Cagliarija, Napolija, Fiorentine, Atletico Madrida, Parme, Chelseaja, Rome, Valencie, Juventusa in Interja ter še nekaterih klubov dosegel največji uspeh kariere. (Foto: AP)

Na Otoku že govorijo o "prekletstvu" naslova v Premier League. Jose Mourinho je bil s Chelseajem leta 2015 prvak, nato pa je leta 2016 izgubil službo. Podobna usoda je letos doletela Ranierija ...

Leicester City je odpustil trenerja Claudia Ranierija, ki je še pred devetimi meseci klub popeljal do premiernega naslova v Premier League. Izjemna, morda celo pravljična zgodba je dobila precej žalostno nadaljevanje v tej sezoni, v kateri se lisjaki krčevito borijo za obstanek v Premier League, čeprav so uspeli napredovati v osmino finala Lige prvakov in v tem tednu iztržili ugoden rezultat na gostovanju pri Sevilli (1:2). Ranieri je na podelitvi nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa) The Best osvojil tudi nagrado za trenerja leta, medtem pa se je njegovo moštvo precej mučilo in denimo v letu 2017 še ni zabilo niti enega ligaškega zadetka. Klub je še pred nekaj tedni z uradno izjavo za javnost izrazil zaupnico izkušenemu Italijanu, a pred ponedeljkovo tekmo Premier League z Liverpoolom je udarila novica o njegovem odhodu. "Leicester City FC se je nocoj razšel z menedžerjem prve ekipe Claudiem Ranierijem," so sporočili angleški državni prvaki. "Claudia so za menedžerja Cityja imenovali julija 2015, lisjake pa je popeljal do največjega uspeha v 133-letni klubski zgodovini v minuli sezoni, ko smo bili prvič okronani za prvake Anglije. Njegov status kot najuspešnejši menedžer Leicester Cityja vseh časov ni vprašljiv. Toda domači rezultati v trenutni sezoni so ogrozili status kluba v Premier League in upravni odbor se je stežka odločil, da je sprememba vodstva, čeprav boleča, potrebna za interese kluba."

Leicester je bil ob Ranierijevem prihodu kandidat za selitev v drugo ligo (Championship) in čeprav je Italijan do konca sezone trmasto ponavljal, da je glavni cilj obstanek, so se lisjaki veselili nepričakovanega naslova, zdaj pa so v sezoni 2016/17 res bližje selitvi v Championship kot boju za evropska mesta, kaj šele drugi zaporedni naslov. V minuli sezoni sta blestela napadalca Jamie Vardy in Riyad Mahrez, a letos po več zavrnjenih ponudbah večjih klubov zaostajata za standardi iz leta 2016, vezist N'Golo Kante pa je že pred sezono odšel v Chelsea. Leicester je za uvod v sezono izgubil dvoboj z Manchester Unitedom za Community Shield, poslovil se je tudi iz obeh domačih pokalov. Na novico o odhodu Ranierija se je v uradni izjavi odzval tudi podpredsednik kluba Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "To je bila najtežja odločitev, ki smo jo morali sprejeti v skoraj sedmih letih, odkar je King Power prevzel lastništvo nad Leicester Cityjem. A naša naloga je, da dolgoročne interese kluba postavimo nad osebni občutek, ne glede na to, kako močen je," je dejal Srivaddhanaprabha. "Claudio je na ta položaj prinesel izjemne kvalitete. Njegov spretni menedžment, moč motivacije in umerjen pristop sta odsevala bogate izkušnje, za katere smo bili vedno prepričani, da jih bo prinesel v Leicester City. Njegova toplina, šarm in karizma sta pomagala spremeniti dojemanje kluba in razviti njegov profil na globalni lestvici. Vedno mu bomo hvaležni za to, kar nam je pomagal doseči. Nikoli nismo pričakovali, da bi morali te izjemne podvige iz prejšnje sezone ponoviti. Seveda pa je bilo preživetje v Premier League naš prvi in edini cilj na začetku sezone. A zdaj nas čaka boj za ta dosego tega cilja in čutimmo, da je potrebna sprememba, da bi tako maksimizirali možnosti, ki jih predstavlja zadnjih 13 tekem."

Klub bosta do prihoda novega trenerja oziroma menedžerja vodila pomočnik italijanskega trenerja Craig Shakespeare in eden izmed trenerjev prvega moštva Mike Stowell. Med kandidate za nasledstvo Ranierija so stavne hiše najvišje uvrstile nekdanjega trenerja Interja in Manchester Cityja Roberta Mancinija, ki seveda ni "kar nekdo" v Leicestru, saj je zanj celo odigral nekaj tekem kot posojeni nogometaš Lazia v zaključku svoje nogometne kariere.