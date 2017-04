Di Maria stopil v bran Messiju: Tudi jaz sem psoval sodnike, pa nisem dobil kazni

Di Maria je stopil v bran kolegu Messiju. (Foto: AP)

"Vse nas je presenetilo, da je kazen prišla tako hitro in da je takšna, kot je," je za ESPN uvodoma povedal Angel Di Maria. Ta je dodal, da so na tekmi, na kateri je sodnik sicer v njihovo korist hitro dosodil enajstmetrovko, tudi drugi reprezentanti Argentine sodnikom namenili precej grdih besed. "Na tej tekmi sem tudi jaz psoval sodnike, pa tudi nekateri drugi nogometaši so to počeli. A videlo se je zgolj njega zaradi vpliva, ki ga Leo ima. Pomembno je, da argentinska nogometna zveza naredi vse potrebno, da mu znižajo kazen," je še povedal Di Maria.

Spomnimo, Messi je zaradi žaljenja sodnikov na tekmi s Čilom, ki so jo Argentinci po sporno dosojeni enajstmetrovki dobili z 1:0, dobil štiri tekme prepovedi, prvo tekmo je izpustil že v Boliviji, kjer je Argentina izgubila z 0:2 in po zmagi Čila padla na peto mesto, ki sicer še vodi v dodatne kvalifikacije.