Diego Costa po osvojitvi lige obrnil ploščo: Nimam namena oditi, lepo mi je v Chelseaju

Costa zatrjuje, da si želi ostati del Chelseaja tudi v prihodnji sezoni. (Foto: AP)

"Ostal bom, če je takšna želja kluba in trenerja, če si me želi obdržati. Toda če me želijo prodati in v nasprotno smer pripeljati nove napadalce, bi odšel zgolj v en klub. In vsi vedo, kateri klub mi je najbolj všeč. Atletico? Da, to je Atletico," je po porazu v FA-pokalu proti Arsenalu (1:2), kjer se je Costa vpisal med strelce, pojasnjeval španski reprezentant, sicer eden najbolj zaslužnih igralcev za osvojeni naslov modrih v angleški Premier League. Med sezono so se večkrat pojavljale govorice o odhodu Coste na Kitajsko, s tam je namreč prišla astronomska ponudba za Costo, ki bi postal najbolje plačani nogometaš na svetu, tudi sam pa je večkrat dejal, da bi se težko uprl kitajskim milijonom. A očitno je po fantastični sezoni s Chelseajem Brazilec obrnil ploščo. "Nimam namena oditi, zelo dobro se počutim tukaj, pogodbo imam še za dve leti, toda če si me klub želi prodati, je samo ena ekipa, v katero bom šel,'' je še enkrat poudaril Costa. Ta bo po letu premora lahko znova zaigral v Ligi prvakov, ne glede na to, ali bo ostal v Chelseaju ali pa se bo preselil v madridski Atletico. Rojiblancosi so si Costo v svojih vrstah želeli že pred sezono 2016/17, a se prestopa ni zgodil. Spomnimo, da se je Costa v Chelsea preselil ravno iz ekipe Atletica, ki ga je izstrelila med svetovne nogometne zvezde.