Navijači varšavske Legie s pestmi nad lastne nogometaše, hrvaški trener jih brani: To je igra za moške

"Čutim, da so igralci izdali navijače. To je igra za moške, ne za punčke," je po incidentih v Poznanu, kjer je lahko videl, kako so njegove varovance in sodelavce napadli navijači lastnega moštva, govoril hrvaški trener poljskega velikana Romeo Jozak. Približno 50 navijačev ali bolje rečeno huliganov se je po porazu na tekmi z Lechom iz Poznana (0:3) lotilo svojih ljubljencev, ki so jih poleti razočarali že z izpadom iz kvalifikacij za Ligo prvakov. Seveda niti poznejši poraz s Šerifom v Ligi Evropa niti težave v domačem prvenstvu niso opravičilo za obračunavanje privržencev trenutno osmouvrščenega kluba poljskega prvenstva, ki jih ni pomirila niti menjava na mestu trenerja, kjer Jozak še čaka na prvo zmago, "izkazal" pa se je tudi z opravičevanjem navijaškega nasilja.

Navijači Legie na tekmi pretekle sezone v Amsterdamu. (Foto: AP)

Vse skupaj se je zgodilo na klubskem parkirišču pred stadionom, kjer so tisti najbolj srboriti člane kluba pozvali, naj stopijo z avtobusa. Po poročanju poljskega Sporta so nogometaši skupaj s člani strokovnega vodstva pričakovali pogovor, dobili pa so klofute. Jozaku naj bi vodja navijačev povedal, da gre vse skupaj na rovaš odnosa nogometašev in da nad trenerjem, vsaj za zdaj, navijači nimajo pripomb. Vprašanje je, kako se počutijo varovanci hrvaškega stratega, ki so po klofutah dobili tudi jasne zahteve najbolj gorečih privržencev. Razen nekaj modric naj nihče ne bi bil resneje poškodovan, so pa huligani zagrozili, da bodo "sankcije" naslednjič resnejše, če ekipa ne bo začela zmagovati. Klub se skupaj z organi pregona, vsaj uradno, še ni odzval.