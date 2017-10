Do svidanija Rusija! 'HurriKane Harry' v 94. minuti uničil (skoraj) vse upe Slovencev za nastop na SP

Harry Kane, ki je bil večino tekme neviden, je zadel za zmago Anglije v 94. minuti. (Foto: AP)

Pred tekmo z Anglijo je bil cilj slovenske izbrane vrste jasen - zmaga, ali pa se lahko poslovi od sanj, da bi še tretjič v samostojni zgodovini zaigrala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Na prvem medsebojnem srečanju v tem kvalifikacijskem ciklu, je Slovenija v Stožicah pustila dober vtis. Angleži se lahko namreč le vratarju Joeju Hartu zahvalijo, da so takrat Ljubljano zapustili s točko (0:0). A od tiste tekme dalje, so varovanci Srečka Katanca izgubili dve ključni tekmi z neposrednima tekmecema za drugo mesto, ki še prinaša dodatne kvalifikacije. Slovenci so namreč izgubili tako na gostovanju na Škotskem (1:0), kot na Slovaškem (1:0).

Na tekmi za biti ali ne biti, je selektor Katanec na zelenico slovitega Wembleyja poslal zelo napadalo zasedbo, kateri je poveljeval Andraž Šporar, pomagali pa so mu še Josip Iličić, Roman Bezjak in Benjamin Verbič. Na drugi strani je domači selektor Gareth Southgate od prve minute zaupal izjemno hitremu napadu, kateremu je poveljeval izjemni Harry Kane, pomagala pa sta mu hitra in zelo vroča igralca v zadnjem času Raheem Sterling in Marcus Rashford. Domačini so po pričakovanjih na začetku tekme prevzeli vajeti igre v svoje noge, predvsem je bil dejaven Rashford, ki je na obeh bokih povzročal veliko težav Aljažu Struni in Bojanu Jokiču. Toda Slovenci so preživeli zgodnji nalet domačinov, brez da bi ti sprožili na vrata Jana Oblaka in sami krenili v napad. Zelo nevaren je bil predvsem najboljši strelec v kvalifikacijah Iličić, a tudi on ni uspel resneje ogroziti Harta v golu domačinov. V 14. minuti je prvič nase opozoril tudi Kane, a je Oblak njegov strel brez težav ubranil. Na drugi strani je svojo srečo z roba kazenskega prostora poskusil Šporar, a je bil tokrat na prvem mestu tudi Hart. V prve pole ure so gledalci, ki sicer niso napolnili Wembleyja, najlepšo priložnost videli v 26. minuti, ko je za Anglijo s silovitim strelom poskusil Jordan Henderson, a se je z izjemno obrambo izkazal Atleticov čuvaj mreže v dresu s slovenskim grbom. Do konca polčasa so bili Angleži boljši nasprotnik, kar 72 odstotkov časa so imeli žogo v svoji posesti, a niso bili pretirano nevarni za vrata gostov. Izpostaviti gre strel Rashforda v zaključku prvega dela, a se je vnovič izkazal Oblak. Katanec je lahko bil zadovoljen s prikazanim, nekoliko manj pa je bil zadovoljen z nemškim sodnikom Felixom Zwayerjem, ki je skoraj za vsak stik slovenskih nogometašev z angleškim zapisal prekršek, ali celo pokazal karton. Gledalci torej v prvih 45-ih minutah niso videli zadetkov. Slovenci so lahko sicer v prvem delu igre najbolj obžalovali priložnost, ki jo je v 19. minuti po odlični podaji Iličića, zapravil Bezjak.

Srečko Katanec je bil lahko zadovoljen s predstavo fantov, ne pa s končnim rezultatom. (Foto: AP)

Na začetku drugega polčasa sta oba selektorja na zelenico poslala identični enajsterici, ki sta srečanje tudi začeli. Pogumneje pa so drugi del srečanja otvorili Slovenci, za katere je v 48. minuti z glavo poskusil Jokić, a je bil Hart znova zbran in je žogo tudi ujel. V 55. minuti se je selektor Katanec odločil, da v igro pošlje izkušenega Valterja Birso, iz igre je tako odšel Šporar. Po uri igre pa so znova pobudo na zelenici prevzeli domačini. Najprej je v 62. minuti, po napaki slovenske reprezentance na sredini igrišča, do priložnosti po hitrem protinapadu prišel Rashford. Napadalec Manchester Uniteda je že premagal Oblaka, a je žogo z golove črte še pravočasno izbil Rajko Rotman. Kmalu za tem je z roba kazenskega prostora sprožil še Sterling, a je bil tokrat na pravem mestu Boštjan Cesar, ki je žogi ustavil pot do gola. Siloviti napadi "treh levov" so se še naprej vrstili eden za drugim, do strela je prišel tudi Kane, a na srečo Oblaka in ostalih slovenskih nogometašev na zelenici Wembleyja, je strel zletel mimo leve vratnice. Tako je na semaforju še vedno pisalo začetnih 0:0. Selektor Katanec je želel nekoliko 'presekati' pritisk domačinov in je v igro namesto Bezjaka poslal hitrega Jana Repasa, s katerim je želel Angležem težave povzročati predvsem v protinapadih. Slovenci so uspeli ustaviti Angleže napade in se ponovno sami pogumno podali proti vratom Harta, čeprav ga znova niso uspeli resneje ogroziti. V 79. minuti je selektor Katanec opravil še zadnjo menjavo, s katero je jasno nakazal, da si želi zmage sredi Londona. Na zelenico je namreč namesto vezista Rotmana poslal napadalca Tima Matavža. In prav napadalec nizozemskega Vitesseja je v 84. minuti zapravil izjemno priložnost. Sam je namreč stekel proti Hartu, ki pa je še pravočasno zapustil vrata in se izkazal z obrambo, tako ali tako pa je glavni sodnik dosodil prekršek slovenskega napadalca nad angleškim branilcem. Proti koncu srečanja, katerega je nemški sodnik podaljšal za šest minut, so znova v napad krenili domačini, ki so bili za to nagrajeni v 94. minuti. Kane, ki je bil večino tekme neviden, je iz neposredne bližine uspel premagati Oblaka za vodstvo Anglije z 1:0. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Slovenija je po tretjem porazu ostala le še z minimalnimi možnostmi za uvrstitev na SP, kamor pa so se z zmago uvrstili prav Angleži. Fantom Srečka Katanca je sicer nekoliko pomagal izid med Škotsko in Slovaško, ki so ga Otočani dobili z 1:0, a kaj ko slovenski fantje niso osvojili niti točke na Wembleyju. Anglija ima sedaj 23 točk, Škotska 17, Slovaška 15, Slovenija pa 14, Litva 6, Malta 1. Slovence sedaj čaka 'misija nemogoče', doma morajo premagati Škote in pri tem upati, da Malta pripravi prvovrstno presenečenje in premagati Slovake. A saj veste, tudi v nogometu so se dogajali še večji čudeži.

Izidi, skupina F:

Anglija - Slovenija 1:0 (0:0)

Kane 90+4

Škotska - Slovaška 1:0 (0:0)

Martin 90.

RK: Mak 23.

Malta - Litva 1:1 (1:0)

Postavi:

Anglija: Hart; Walker, Stones, Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain (od 64. Lingard), Sterling (od 85. Keane), Rashford; Kane

Slovenija: Oblak; Struna, Cesar, Mevlja, Jokić; Rotman (od 79. Matavž), Krhin; Verbič, Bezjak (od 72. Repas), Iličić; Šporar (od 55. Birsa)

Sodnik: Felix Zwayer (NEM)