Eriksen zazibal Dance v sladek sen, Irce pa bo po njegovem izjemnem hat-tricku še bolela glava

Andreas Christensen je tudi z nekaj sreče zadel za izenačenje v Dublinu, po katerem se Irci niso več pobrali. (Foto: AP)

Irski selektor Martin O'Neill se s postavo, ki je zdržala danske nalete v Kopenhagnu, ni preveč poigraval in vanjo vrnil le kapetana Davida Meylerja. V napadu so zeleni spet stavili na Daryla Murphyja, medtem ko so nekdanji evropski prvaki Danci v boj krenili z dvema novima obrazoma: branilec Chelseaja Andreas Christensen je dobil priložnost skupaj z napadalcem Leipziga Yussufom Poulsenom. Vzdušje na stadionu Aviva v Dublinu je bilo pričakovano oglušujoče in morje zelenih majic je Irce od prve minute potiskalo proti mundialu. Tekme sicer niso začeli najbolj prepričljivo, Meyler bi z neposrečenim izbijanjem lahko presenetil lastnega vratarja Darrena Randolpha, a je bil otoški čuvaj mreže brez večjih težav na mestu. Že v šesti minuti pa eksplozija navdušenja: po tem, ko je Murphy priboril prosti strel svojemu moštvu blizu sredine igrišča, je Robbie Brady z visoko podajo resno preizkusil obrambo Danske, ki pa se ni izkazala in po slabem izbijanju je še slabše posredoval vratar Kasper Schmeichel. Slednji je nespametno zapustil vrata, Shane Duffy pa je z glavo zatresel prazno mrežo člana Leicester Cityja in sina slovitega Petra Schmeichla. Danci so si želeli čimprej odgovoriti in Jan Larsen je hitro prišel v priložnost pred Randolpha, potem ko je ob visoki diagonalni podaji ušel branilcem, a precej s strani zelo slabo zaključil in zgrešil prav vse.

Danci so v naslednjih minutah povsem stisnili nasprotnike v njihov kazenski prostor in Randolph se je v dveh napadih dvakrat izkazal: najprej ob strelu z roba kazenskega prostora Williama Kvista, ki ga je zaposlil Christensen, nato pa je junak prve tekme tega para ob svoji bližnji vratnici pričakal še nevaren polvolej Pioneja Sista. Povsem nenevarni Irci bi po izteku prvih 20 minut nato kmalu podvojili prednost, toda iznajdljiv strel Murphyja z zunanjim delom stopala po predložku z desnega boka je za las zgrešil levi kot vrat že premaganega Schmeichla. Otočani so nenadoma kar leteli in že čez nekaj sekund tokrat po levem boku prebili dansko obrambo, do strela znotraj kazenskega prostora je prišel James McClean, a se je njegov strel po tleh zapeljal mimo oddaljenejše vratnice. Ta je bila v 29. minuti na strani Dancev, ki so izenačili: Sisto je osmešil svojega čuvaja in podal v sredino, kjer je Christensen nekako uspel preusmeriti žogo ob vratnico, tam pa jo pred mrežo ni uspel zadržati Cyrus Christie.

Mojster. Christian Eriksen velja za specialista, ko gre za proste strele, a na Irskem so se lahko mnogi prepričali, da obvlada še precej drugih veščin. (Foto: AP)

Šok je bil še bolj boleč tri minute kasneje, ko so zeleni izgubili žogo na danski polovici, gostje pa so izpeljali "šolski" protinapad, ki ga je z mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora od prečke v gol spremenil navdahnjeni Eriksen. Danci so v drugem polčasu nadaljevali tam, kjer so končali prvega in v 49. minuti je Eriksen poslal izvrstno žogo proti Nicolaiju Jorgensenu, a je v zadnjem hipu najhujše preprečil Stephen Ward. Sisto je dvakrat zapretil golu Ircev s streloma z razdalje in enkrat dodobra namučil vratarja Randolpha. Ena redkih priložnosti domačih je bil strel Duffyja po podaji iz kota, a je bil Schmeichel na pravem mestu ob pravem času. Nato je Eriksen v 57. minuti praktično neoviran stekel v protinapad in močno udaril po sredini vrat, Randolph se je žogi postavil na pot, na odbitek pa ni uspelo skočiti nobenemu od mož v belih dresih. Schmeichel večjih težav ni imel niti po lepem prodoru Christieja po desnem boku in strelu s težkega položaja, ki ga je Schmeichel odbil na varno.

Fantastični Eriksen, član londonskega Tottenhama, je dvoboj dokončno odločil v 63. minuti, ko je sprejel žogo Sista na robu kazenskega prostora in jo s svojo slabšo levico neubranljivo poslal mimo Randolpha za slavje na enem in molk na vseh preostalih delih stadiona. Ta se je po hitrem postopku začel prazniti, ko je eden osmoljencev torkove tekme Ward v 74. minuti slabo izbijal in praktično nastavil strel Eriksenu znotraj kazenskega prostora in omenjeni nogometaš je mojstrsko zadel pod prečko ter zaokrožil svoj hat-trick. Domači privrženci nogometa bi v zaključku dvoboja vseeno lahko dobili nekaj zadoščenja, a je rezervist Shane Long po prodoru pred vratarja Schmeichla zgrešil z lobom. Odlični poljski sodnik Szymon Marciniak je za nameček v eni zadnjih akcij pokazal na belo točko po prekršku Ircev nad Nicklasom Bendtnerjem, eden najsamozavestnejših napadalcev na svetu pa je brezhibno dosegel svoj 30. reprezentančni in peti danski gol v izjemnem torkovem večeru.

Izid povratne tekme dodatnih kvalifikacij za SP 2018:

Irska ‒ *Danska 1:5 (1:2) /0:0/

Duffy 6.; Christensen 29., Eriksen 32., 63., 74., Bendtner 90./11-m