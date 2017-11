Švedi premagali Italijane v njihovem slogu in jim sredi Milana zaloputnili vrata svetovnega prvenstva

Ola Toivonen ustavlja Jorginha (desno), ki je po porazu v Solni dobil priložnost od prve minute. (Foto: AP)

Izkušeni vratar italijanske reprezentance Gianluigi Buffon je, ne prvič v karieri, na žvižge, ki so jih domači navijači namenili švedski himni, odgovoril s ploskanjem. Legendarnemu članu Juventusa se je v Milanu v odgovor na početje neotesancev pridružil tudi del najbolj športnih navijačev.

Svetovno prvenstvo brez ene najbolj "klasičnih" reprezentanc, italijanske, je bilo dolgo časa nekaj nepredstavljivega, toda poraz na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij s Švedsko (0:1) je bil znak za popolno mobilizacijo na Apeninskem polotoku. Svetovno prvenstvo so Italijani nazadnje izpustili leta 1958, nepriljubljeni selektor Gian Piero Ventura pa je tudi za odločilni dvoboj na San Siru v boj poslal postavo s tremi branilci in tremi svežimi obrazi: priložnost so dobili Alessandro Florenzi, Manolo Gabbiadini in naturalizirani Jorginho. Venturov švedski kolega Janne Andersson je v klasični postavitvi 4-4-2 dal prednost Mikaelu Lustigu na desni strani, medtem ko je Jakob Johansson, do ponedeljkovega večera strelec edinega gola v tem paru, dobil prednost pred poškodovanim Albinom Ekdalom. San Siro je grmel že dolgo pred prvim žvižgom španskega sodnika Mateua Lahoza, navijači so v Milanu pripravili vzdušje, vredno najpomembnejših tekem, a tudi spektakularna koreografija Skandinavcev ni zmedla.

Italijani so v prvem delu prvega polčasa bolj jalovo napadali in v zrak še najbolj skočili v osmi minuti, ko je Ludwig Augustinsson nepazljivo štartal na prodirajočega Marca Parola na robu 16-metrskega prostora, a je Lahoz zgolj odkimal. Tudi gostje so kmalu zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko pred italijanskim vratarjem Gianluigijem Buffonom (strel Marcusa Berga in posredovanje Mattea Darmiana), razplet v sodnikovi piščalki pa je bil enak kot nekaj minut prej. Razen poskusa Cira Immobileja v 14. minuti, ko je napadalec Lazia s težkega položaja meril v zunanji del mreže, večjih razburjenj ni bilo. Švedi so objokovali zgolj težjo poškodbo Johanssona, ki je brez kontakta s katerim od nasprotnikov obležal blizu sredine igrišča in moral v hudih bolečinah v kolenu z igrišča. V 27. minuti je bil Immobile znova v osrčju akcije, ki bi kmalu privedla do vodilnega zadetka Azzurrov: po akciji Jorginha je njegova nizka podaja z leve prišla na drugo stran kazenskega prostora, kjer je Antonio Candreva z močnim strelom meril čez prečko.

Za Buffona, ki ga je v Milanu toplo pozdravil tudi glavni sodnik dvoboja, je bila to najbrž zadnja uradna tekma za Italijo. (Foto: AP)

Po članu Interja je bil v središču pozornosti nato hitro še en zvezdnik domačega prvoligaša AC Milana, Leonardo Bonucci, ki je obležal z bolečinami v kolenu, a delno šepajoč vseeno zdržal na zelenici. Tam je bilo še kako vroče, Emil Forsberg je v 29. minuti glasno zahteval že drugo enajstmetrovko, potem ko je njegovo podajo z roko ustavil Andrea Barzagli, Lahoz pa je iz žepa izvlekel le še en rumeni karton zaradi ugovarjanja. Immobile bi lahko vsaj malce omilil muke italijanskih privržencev nogometa, ko je v 40. minuti po lepi globinski podaji Jorginha prišel pred vratarja Robina Olsena in ga uspel premagati, toda še pred črto je žogo v zadnjem hipu izbil kapetan Andreas Granqvist. Parolo je v nadaljevanju akcije z okoli 16 metrov meril preko gola. Domači so Švede povsem stisnili na svojo polovico in blizu zadetku je bil v zaključku polčasa po samostojnem prodoru z levega krila še Florenzi, a ga je Olsen kakovostno zaprl.

Švedi so Italijanom pobudo morda še občutneje prepustili v drugem polčasu, ki bi ga z izjemnim zadetkom kmalu odprl Florenzi, a je njegov "leteči volej" po predložku z leve strani za las zgrešil oddaljenejšo vratnico. Rezervist Isaac Kiese Thelin je s pobegom, ki so ga še pravočasno ukrotili italijanski branilci, izpeljal eno redkih nevarnejših skandinavskih akcij, sicer so po uri igre igrali le domači. Od daleč je nenevarno poskusil Giorgio Chiellini, veliko bolj je srce vratarja Olsena zatrepetalo ob poskusu Candreve, ki je od bloka zletel le za las mimo gola. Da je vrag Italijanom res odnesel šalo, je bilo jasno v 63. minuti, ko je Ventura v ogenj s klopi poslal kar dva napadalca: nekdanjega "milanista" Stephana El Shaarawyja in Belottija, ki je z Venturo tako uspešno sodeloval v vrstah Torina. Hitro se je zatresla švedska prečka, spet je v kazenski prostor žoga priletela z levega boka, eden od gostujočih branilcev pa bi skorajda ukanil lastnega vratarja, ki je imel tokrat tudi nekaj sreče, da je na semaforju ostalo začetnih 0:0. Buffon je iz svojih vrat zgolj nemočno spremljal stihijske napade soigralcev, ki so za zaključni desant proti švedskemu golu dobili tudi pomoč zadnjega rezervista, Juventusovega Federica Bernardeschija.

Olsen je brez večjih težav ustavljal vse poskuse domačih, najprej Parola in nato še El Shaarawyja, Parolo je v 88. minuti dobil še skok sredi kazenskega prostora, toda vnovič zgrešil cilj. Španski sodniki so se odločili za kar pet minut podaljšane igre, ko so s tribune že deževale številne psovke na račun nogometašev in (predvsem) Venture. Italijani so iz napada v napad pritiskali za kakšen prosti strel ali enajstmetrovko, toda Lahoz s pomočniki jih ni uslišal niti takrat, ko bi jih morda lahko (z roko je v kazenskem prostoru igral še Granqvist. Švedi so zdržali in po zadnjem kotu Italijanov, ki so ga ubranili, je Lahoz zapiskal. Buffon, ki je prišel na več skokov v zadnjih minutah, za razliko od mnogih soigralcev ni padel na zelenico, temveč športno čestital nasprotnikom in se pozdravil s kolegi. To je najverjetneje njegova zadnja uradna tekma v dresu z državnim grbom, saj je že napovedal, da bo po koncu sezone končal klubsko kariero. Jasno je že, da je Ventura zdaj že bivši selektor po neuspehu, ki se je na Apeninskem polotoku zaradi številnih "grehov" iz preteklosti sicer napovedoval že dolgo pred njegovim prihodom. Italija tako prvič po letu 1958 ne bo igrala na svetovnem prvenstvu, ki ga je takrat, kakšno naključje, gostila ravno Švedska.

Izid povratne tekme dodatnih kvalifikacij za SP 2018:

Italija ‒ *Švedska 0:0 /0:1/