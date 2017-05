Domenech: Ronaldu ob dvojni kroni lahko zlato žogo vzame le Buffon

Raymond Domenech je bil poln hvale na račun Portugalca. (Foto: Reuters)

"Svet se deli na tiste, ki jim je všeč Cristiano Ronaldo, in na tiste, ki imajo raje Lionela Messija. Vedno sem bil na strani Messija, saj sem bolj za Barcelono kot za Real Madrid, toda moram priznati, ko vidim igrati Ronalda, si vedno želim, da bi ga imel v svoji ekipi. Če ne bi imel oblečenega dresa Real Madrida, ampak Barcelone, bi bil najboljši igralec na svetu,'' je v šali dejal Domenech. "Vključno s tekmami, na katerih preteče manj, mu uspevajo velike stvari. Ima željo po zmagi in zadetku, ima neverjetno predanost. Lahko govorijo kar hočejo, toda kateremu koli trenerju bi bilo všeč, če bi ga lahko imel v ekipi. Takšen igralec, kot je on, bo priganjal ekipo s konstantno željo po zmagah in zadetkih," je francoski strokovnjak še pohvalil Portugalca.