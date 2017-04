Domžalčani dvignili finalno vstopnico in sedaj čakajo na izid večnega derbija

Domžalčani so se brez večjih težav uvrstili v letošnji finale Pokala Slovenije. (Foto: Damjan Žibert)

Domžalčani so se po tem, ko so izločili TKK Tolmin, Krško in danes še Krko, pričakovano uvrstili v svoj tretji pokalni finale. Po zmagi na prvi tekmi so bili tudi na povratni precej boljši tekmec od Krke, ki je že z uvrstitvijo v polfinale prijetno presenetila. Na poti do njega je izločila Brežice Terme Čatež, Roltek Dob in Rudar Velenje. Prvi polčas je potekal bolj ali manj povsem v domeni Domžal, ki so imeli ves čas pobudo, nadzor nad tekmo, pripravili pa so si tudi nekaj lepih priložnosti, iz katerih jim je uspelo doseči zadetek, ki je praktično že odločil potnika v finale. Gostje so povedli v 30. minuti, ko je Jan Repas lepo odložil žogo do vtekajočega Žana Žužka, ta je prišel v kazenski prostor malce na levi strani, streljal, žoga pa se je nato od Mihe Drnovška odbila v mrežo. Rumeni so sicer imeli še kar nekaj lepih priložnosti, najnevarnejši pa zapravili v sedmi minuti, ko je Alen Ožbolt slabo reagiral po prodoru in podaji Repasa z leve strani, saj je iz prve zgrešil cilj. Žogo je poslal dober meter mimo bližnje vratnice. Ožbolt je zgrešil tudi v 18. minuti z glavo in v 45., ko je iz ugodnega položaja žogo poslal precej mimo gola domačih. V 11. minuti pa je poskusil še Žan Žužek, ki je streljal s 13 metrov, na pravem mestu pa je bil vratar domačih Darko Marjanović. Edino pravo priložnost pa je Krka zapravila v 23. minuti, ko je do strela v kazenskem prostoru prišel Matej Potokar, dobro pa je posredoval Dejan Milić.

Čeprav je Krka odločneje začela drugi polčas, pa so Domžalčani v 54. minuti svojo prednost podvojili, ko je po Žužkovi globinski podaji v kazenski prostor prišel Žan Majer, sprožil, vratarju Marjanoviću je žoga spolzela, tako da je do nje še enkrat prišel domžalski nogometaš in jo nato poslal v prazno mrežo. V 64. minuti je novo lepo domžalsko priložnost zapravil Jure Balkovec, ko je z desetih metrov žogo poslal visoko čez gol, pet minut pozneje pa je po novi lepi akciji Domžal zgrešil še Gaber Dobrovoljc. V nadaljevanju so Domžale prišle še do nekaj (pol)priložnosti, tik pred koncem rednega dela pa je Luka Kambić na drugi strani prišel do strela v kazenskem prostoru, a žogo poslal v oblake.

Izid polfinala Pokala Slovenije:

Krka - Domžale 0:2 (0:1) /0:2/

Žužek 30., Majer 54.

/izid prve tekme/