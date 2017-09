'Dopingirani' Srna se umika iz nogometa: 'To ni konec moje kariere'

Dario Srna je bil dolgoletni kapetan Hrvaške. (Foto: AP)

Test, na katerem je bil Dario Srna pozitiven, so izvedli izven tekmovanj 22. marca letos, je danes sporočil Šahtar. Nacionalni urad za boj proti dopingu je klub o izidih obvestil 18. septembra. Srna je sporočil, da se je sam odločil za začasno zamrznitev statusa. "Nogometaša nismo suspendirali. A se je po posvetu sam odločil, da bo prenehal igrati, dokler se stvari ne razjasnijo, da se bo spet lahko osredotočil na nogomet," je sporočil klub in dodal: "V klubu spoštujemo njegovo odločitev, prepričani smo, da bo dokazal svojo nedolžnost."

Hrvaški vezist za Šahtar nastopa že 14 let, zanj je zbral rekordnih 526 nastopov. "Rad bi poudaril, da nisem nikoli namenoma zaužil prepovedanih sredstev ali pa na nešporten način skušal priti do prednosti na igrišču. Rad bi raziskal, zakaj je bil izid testa takšen, zato se umikam iz nogometa, dokler se vse ne razjasni. Rad bi očistil svoje ime, dokazal, da sem vse v karieri in življenju dosegel s trdim delom," je na klubski spletni strani sporočil Srna, ki se je še zahvalil navijačem in družini ter še dodal: "To ni konec moje kariere!"