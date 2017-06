Dortmund po odhodu trenerja še brez prvega strelca? Aubameyang že kupil hišo v Parizu ...

Aubameyang, vsaj zaenkrat, očitno ne bo izpolnil dedkove želje in zaigral za madridski Real. (Foto: AP)

Nemški nogometni prvoligaš Borussia Dortmund bo po poročanju dnevnika Bild ostal brez prvega strelca ekipe in nemškega prvenstva Gabonca Pierra-Emericka Aubameyanga. Ta bi naj za 70 milijonov evrov prestopil v Paris Saint-Germain. Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, se bo ekipi za 15 milijonov evrov pridružil nemški mladi reprezentant Maximilian Philipp. Aubameyang naj bi se s francoskimi podprvaki dogovoril za štiriletno sodelovanje, na sezono pa naj bi zaslužil 14 milijonov evrov. Prestop je bržkone že potrjen, saj je Aubameyang že kupil hišo v elitnem predelu Pariza. Gabonec je v letošnji 1. Bundesligi za Dortmund dosegel 31 golov.

V tretjeuvrščeno ekipo nemškega prvenstva 2016/17 pa prihaja 23-letni Philipp, ki ima pogodbo do leta 2022. Klub je Freiburgu odštel 15 milijonov evrov odškodnine, še dodatnih pet jih bo plačal v primeru uspehov. Philipp bo na igrišču zamenjal poškodovanega Marca Reusa, ki bo ekipi manjkal štiri mesece. BVB so za novo sezono že pred tem okrepili še branilec Bayerja iz Leverkusna Ömer Toprak, vezist Borussie Mönchengladbach Mahmoud Dahoud in branilec Dan-Axel Zagadou.