Dosedanji pomočnik trenerja Barce Luisa Enriqueja postal novi trener Celte Vigo

Unzue (levo) je bil tudi v kombinacijah za prevzem trenerskega mesta pri Barceloni. Nekateri mediji so nato poročali, da si tega ni želel brazilski zvezdnik Neymar, s katerim naj bi se nedavno sporekla. (Foto: AP)

Naslednik Argentinca Eduarda Berizza, ki ga kmalu pričakujejo na klopi Seville, bo v taboru Celte iz Viga 50-letni Španec Juan Carlos Unzue. Nekdanji vratar Osasune, Barcelone, Seville, Tenerifa in Ovieda je bil do sobote pomočnik Luisa Enriqueja pri Barceloni, s katero v Madridu dan pred potrditvijo nove službe osvojil španski pokal, Unzue pa se zdaj vrača v Vigo, kjer je že deloval v vlogi Enriquejevega pomočnika. Enrique si bo po koncu službovanja na Camp Nouu vzel vsaj enoletni premor, Unzue pa ne bo čakal in se bo prvič preizkusil v vlogi glavnega trenerja. Celta je v nedeljo popoldne potrdila kadrovsko okrepitev, v Vigu mu bodo pomagali Robert Moreno, strokovnjak za telesno pripravo Rafel Prol in psiholog Joaquín Valdes, vsi so bili do sedaj člani strokovnega štaba Enriqueja pri Barci. Za Celto je zelo dobra sezona v domačem prvenstvu in v evropskih tekmovanjih, sinje modri so v Ligi Evropa izpadli šele v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu Manchester Unitedu, v polfinale pa so prišli tudi v španskem pokalu.