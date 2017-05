Državna lovorika 'priplula' na Reko, Kek dokončal najlepšo klubsko pravljico

(Foto: Damjan Žibert)

Nogometaše Rijeke sta od naslova ločili le še dve tekmi, na katerih bi si morali varovanci Matjaža Keka zagotoviti vsaj točko. Prav zato je bilo že pred obračunom z Cibalio vse nared za slavje državnega naslova, saj navijači vsekakor niso niti najmanj dvomili v svoje ljubljence. Nogometaši so se jim tako oddolžili z visoko zmago, ki so jo pričeli spletati že v začetnih minutah obračuna. Lepo priložnost je sprva zapravil Mario Gavranović, ki pa je napako popravil štiri minute kasneje, ko je z glavo zatresel nasprotnikovo mrežo. 'Super Mario', kot ga kličejo navijači se je podpisal tudi pod zadetek v 15. minuti, ko je izkoristil odbiti strel Franka Andrijašević in s tem povišal vodstvo Rijeke ter jo le še približal laskavemu naslovu.

Piko na i je proti koncu prvega polčasa dodal še slovenski napadalec Roman Bezjak, ki je po blokiranem strelu z levico ugnal Cibalijinega čuvaja mreže. V drugem polčasu se je dogajanje na zelenici nekoliko umirilo, vse do 72. minute, ko je še četrti zadetek za domače vknjižil Dario Župarić. Rijeka se je z zmago prvič v zgodovini okitila z naslovom prvaka, za kar je v veliki meri zaslužen tudi slovenski strateg Kek.

Rijeka - Cibalia 4:0 (3:0)

Gavranović 11., 15., Bezjak 45., Župarić 72.